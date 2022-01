BUONE NOTIZIE DAL SUDAFRICA: FORSE OMICRON È MENO PEGGIO DEL PREVISTO! - NELLE ULTIME DUE SETTIMANE, I CONTAGI SONO DIMINUITI DEL 30%, TANTO CHE IL GOVERNO, PER LA PRIMA VOLTA DOPO DUE ANNI, HA ALLENTATO LE RESTRIZIONI ABROGANDO IL COPRIFUOCO - "LA VELOCITA' DI OMICRON E' STATA SBALORDITIVA. PICCO IN QUATTRO SETTIMANE E DECLINO PRECIPITOSO IN ALTRE DUE", HA SCRITTO UN MEDICO LOCALE SU TWITTER - INOLTRE, "I TASSI DI OSPEDALIZZAZIONE SONO STATI INFERIORI RISPETTO AI PRECEDENTI E..."

Monica Ricci Sargentini per il “Corriere della Sera”

Covid Sudafrica 6

Per la prima volta in Sudafrica, dopo quasi due anni di restrizioni, è stato tolto il coprifuoco notturno, che costringeva i cittadini a restare in casa fra mezzanotte e le 4 del mattino. Così il 31 dicembre si è potuta festeggiare la fine dell'anno senza stare a guardare l'orologio.

È questo il segno più tangibile di come sia ormai stato superato il picco della quarta ondata di Covid-19, legata alla variante Omicron individuata proprio nel Paese a fine novembre: «La velocità di questa variante è stata sbalorditiva. Picco in quattro settimane e declino precipitoso in altre due», ha scritto su Twitter Fareed Abdullah del South African Medical Research Council.

Covid Sudafrica 5

Il governo di Cyril Ramaphosa ha sottolineato che il dilagare di Omicron non ha causato un aumento significativo dei decessi e, quindi, ha deciso di proseguire sulla strada già intrapresa la scorsa settimana, cioè la fine dei tracciamenti e quarantena più breve per gli asintomatici, estendendo l'orario di apertura per i negozi che vendono alcolici e fissando un limite molto ampio per i raduni: 1.000 persone al chiuso e 2.000 all'aperto.

«Le strategie di contenimento non sono più necessarie» ha detto un portavoce del governo. Il Sudafrica è stato il Paese maggiormente colpito del continente durante tutta la pandemia, con circa 3,5 milioni di contagi e 91 mila vittime. Secondo il governo, tuttavia, le infezioni sono diminuite del 29,7% nella settimana che si è conclusa il 25 dicembre rispetto alla precedente - 89.781 infezioni, contro le 127.753 dei 7 giorni precedenti - e sono calati anche i ricoveri ospedalieri in otto delle nove province sudafricane.

Covid Sudafrica 4

«Mentre la variante Omicron è altamente trasmissibile, ci sono stati tassi di ospedalizzazione inferiori rispetto alle precedenti ondate» ha spiegato il governo in una nota. Ad essere speranzosi sono gli imprenditori che, provati da due anni di pandemia, intravedono la luce alla fine del tunnel: «Spero che Cape Town possa tornare alla gloria dei vecchi tempi - ha detto alla Reuters Michael Mchede, manager dell'Hard Rock cafe che sorge sulle spiagge bianche di Camps Bay Beach -, molte attività sono state costrette a chiudere, è stato veramente un periodo duro».

Covid Sudafrica 3

La speranza del governo è che l'allentamento delle restrizioni non porti a un nuovo aumento dei casi: «Noi cerchiamo di trovare un equilibrio tra la vita della gente, i mezzi di sussistenza e la necessità di tutelare le vite umane» ha spiegato il ministro Mondli Gungubele.

Covid Sudafrica 2