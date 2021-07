BURIONI SI È ROTTO I COGLIONI (MA CONTINUANDO COSÌ RISCHIA DI FARE PIÙ DANNI CHE ALTRO) – IL VIROLOGO SU TWITTER SBROCCA MALE CONTRO I NO VAX: "PROPONGO UNA COLLETTA PER PAGARE GLI ABBONAMENTI NETFLIX PER QUANDO DAL 5 AGOSTO SARANNO AGLI ARRESTI DOMICILIARI CHIUSI IN CASA COME DEI SORCI" - È VERO CHE DA SEMPRE SI BECCA TUTTA LA VALANGA DI MERDA CHE GLI ANTI-VACCINI GLI SPARANO ADDOSSO SUI SOCIAL, MA VISTO CHE SI PROFESSA "DIVULGATORE", PIÙ CHE DILEGGIARE GLI SCETTICI, DOVREBBE PROVARE A CONVINCERLI CON LA SCIENZA...

Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) July 22, 2021

Da www.notizie.virgilio.it

Il virologo Roberto Burioni è tornato a criticare la posizione dei no vax su Twitter. In un post pubblicato sul suo profilo ufficiale, l’esperto ha scritto: “Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci".

Protesta anti Green Pass a Torino: la reazione di Burioni

In un altro tweet, lo stesso Burioni ha commentato la manifestazione di protesta anti Green Pass organizzata a Torino nella serata di giovedì 22 luglio.

A commento di un articolo dal titolo “In piazza a Torino per dire no al Green Pass dopo il via libera del governo: ‘Ma non chiamateci No Vax'”, il virologo ha scritto: “Idea molto intelligente: tutti insieme a gridare, tutti non vaccinati, vicini e senza mascherina. Non si vogliono vaccinare, ma otterranno l’immunità (e il green pass) attraverso la malattia“.

Poi ha aggiunto: “Mi spiace per gli innocenti che infetteranno, ma non ci si può fare niente”.

Il messaggio di Burioni a Salvini

Sul suo profilo Twitter, Roberto Burioni ha anche inviato un messaggio al leader della Lega Matteo Salvini.

Le sue parole: “Chi afferma che le persone sotto i 40 anni non devono vaccinarsi mette in pericolo gli italiani, la loro salute, il loro lavoro, la loro libertà. Salvini, non si intesti questa battaglia senza senso, sarebbe un peccato”.

