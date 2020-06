BURNING USA – ANCORA MANIFESTAZIONI E RIVOLTE IN TUTTA AMERICA, A CHICAGO ALTRI DUE MORTI. TRUMP USA IL PUGNO DURO E MOBILITÀ L’ESERCITO: “SONO IL PRESIDENTE ‘LAW AND ORDER’, NON POSSIAMO PERMETTERE CHE LE PROTESTE VENGANO MANIPOLATE DA ANARCHICI E ANTIFA”. AI GOVERNATORI: ARRESTATELI O SEMBRERETE IDIOTI – POI SI FA FOTOGRAFARE CON UNA BIBBIA IN MANO MENTRE A POCHI METRI VENIVA LANCIATO GAS LACRIMOGENO SUI MANIFESTANTI – L’AUTOPSIA COMMISSIONATA SULLA FAMIGLIA DI GEORGE FLOYD: MORTO PER ASFISSIA PER LA COMPRESSIONE DEL COLLO… – VIDEO

1 – ALTRI DUE MORTI NELLE PROTESTE USA, TRUMP: USERÒ L'ESERCITO PER FERMARE I DISORDINI

donald trump alla st. john's church caos a minneapolis per la morte di george floyd 26

"Mobiliterò l'esercito degli Stati Uniti per fermare i disordini e l'illegalità", ha detto Donald Trump. "Il presidente ha il diritto di difendere il suo Paese e proteggere la sua Nazione. Non possiamo permettere che le proteste pacifiche vengano manipolate da anarchici di professione e gruppi antifa", ha detto Trump iniziando a parlare mentre attorno alla Casa Bianca la polizia ha caricato i manifestanti e lanciato lacrimogeni. "Siamo di fronte a un atto di terrorismo domestico", ha aggiunto. Gesto clamoroso poi di Trump che, scortatissimo, subito dopo le sue dichiarazioni alla nazione e' uscito a piedi dalla Casa Bianca per dirigersi verso la vicina Saint John Epyscopal Church. Sullo sfondo i cori e le urla della folla di manifestanti che poco prima era stata caricata dalla polizia. Trump si e' quindi fermato davanti alla Saint John Epyscopal alzando un braccio e mostrando alle telecamere una Bibbia.

stati uniti proteste in strada dopo la morte di george floyd 35

il discorso di trump contro le proteste

Due persone sono rimaste uccise durante disordini a Chicago. Ancora non è chiara la dinamica dell'episodio. Oltre 60 gli arresti. Ancora alta tensione a Washington, dove nonostante il coprifuoco scattato da ore, centinaia di manifestanti hanno continuato a manifestare circondari dalla polizia e colpiti con spray urticanti. In azione anche elicotteri militari. Decine di arresti. Proteste e disordini in corso anche a New York, dove si registrano ancora episodi di vandalismo e saccheggi, a Dallas, ad Atlanta, a Los Angeles. A Buffalo, nello stato di New York, un'auto si e' lanciata contro un gruppo di agenti provocando alcuni feriti. Ad Oakland, in California, arresti in massa dopo lo scattare del coprifuoco.

stati uniti proteste in strada dopo la morte di george floyd 32 proteste a washington 4

Non si ferma la rivolta scoppiata dopo la morte dell'afroamericano ad opera di un agente bianco a Minneapolis. In una nuova autopsia commissionata dalla famiglia, George Floyd è morto per "asfissia causata da compressione al collo e alla schiena".

proteste a washington 5 caos a minneapolis per la morte di george floyd 8

E sono già tre le persone morte nelle ultime 24 ore durante le proteste: due a Davenport (Iowa), e una a Louisville (Kentucky), dove il capo della polizia è stato licenziato. Intanto il coprifuoco imposto non sembra essere servito a riportare la calma, nemmeno a Washington, dove i tafferugli hanno spinto gli agenti del Secret Service - fra i quali si contano una cinquantina di feriti - a trasferire Donald Trump nel bunker sotterraneo della Casa Bianca per un breve lasso di tempo. Oltre 4.000 le persone arrestate, tra loro anche la figlia del sindaco di New York. Trump continua ad accusare la sinistra antagonista per la violenza e rilancia lo slogan 'ordine e legge'. Poi il tycoon sgrida i governatori: 'Siete degli idioti se non arrestate i manifestanti e non li lasciate in carcere per lunghi periodi di tempo'. Intanto in qualche città americana alcuni poliziotti solidarizzano con la protesta e si inginocchiano con i manifestanti. Pechino: 'Il razzismo è una malattia cronica americana'.

proteste a washington

caos a minneapolis per la morte di george floyd 27

George Floyd e' morto per "asfissia causata da compressione al collo e alla schiena", secondo l'autopsia commissionata dai suoi famigliari. Lo ha reso noto il loro avvocato. L'autopsia ufficiale aveva invece escluso l'asfissia traumatica e lo strangolamento.

Il capo della polizia di Louisville, in Kentucky, e' stato licenziato dopo che alcuni agenti hanno aperto domenica il fuoco contro i manifestanti uccidendo un afroamericano.

Siete degli "idioti" se non arrestate i manifestanti e non li lasciate in carcere per "lunghi periodi di tempo". Donald Trump non risparmia attacchi e parole dure ai governatori americani durante la video conferenza dedicata alle proteste per George Floyd. "Dovete dominare, se non lo fate sprecate il vostro tempo e vi travolgeranno facendovi apparire come degli idioti", dice Trump secondo quanto riportato dal New York Times, che ha ottenuto una registrazione della conversazione.

mark meadows, bill barr, kared kushner, mark esper e kayleigh meenany

Il segretario dell'Onu Antonio Guterres esorta gli americani a protestare in modo pacifico e invita i leader e le autorità statunitensi ad ascoltarli e a mostrare moderazione. Lo ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro, Stephane Dujarric.

saccheggi a new york durante le rivolte per omicidio di george floyd 3

Coprifuoco nella città di New York. Lo annuncia il governatore Andrew Cuomo in un'intervista radiofonica senza aggiungere ulteriori dettagli. "Ci sarà un coprifuoco", dice Cuomo parlando anche di un rafforzamento della presenza di polizia in città con circa 8.000 agenti in strada rispetto ai 4.000 di domenica sera.

proteste in california per omicidio di george floyd 6

Due persone sono state uccise e un agente è rimasto ferito in una sparatoria a Davenport, Iowa, nel corso delle proteste per la morte di George Floyd. Il capo della polizia locale, Paul Sikorski, ha riferito in una conferenza stampa che tre agenti hanno subito un agguato mentre erano in pattugliamento e che vari colpi d'arma da fuoco hanno colpito la loro auto e uno di loro, che tuttavia non è in pericolo di vita, è rimasto ferito. La polizia ha poi arrestato diverse persone che fuggivano dalla scena a bordo di un'auto.

donald trump alla st. john's church 1

Sono oltre 4.000 le persone arrestate finora nelle proteste degli ultimi giorni contro la morte di George Floyd.

Sono una cinquantina gli agenti del Secret Service rimasti feriti nel corso degli scontri nella notte fra domenica e lunedì vicino alla Casa Bianca durante le manifestazioni per George Floyd, l'afroamericano morto sotto la custodia della polizia. Scontri violenti che hanno spinto gli agenti del Secret Service a trasferire Donald Trump nel bunker sotterraneo della Casa Bianca per un breve lasso di tempo venerdì. Diversi monumenti di Washington sono stati sfregiati con scritte anche al National Mall.

manifestazioni in usa

Chiara de Blasio, la figlia 25/enne del sindaco di New York, e' stata arrestata sabato sera in una protesta a Manhattan per la morte di George Floyd. Lo scrive il New York Post, citando le forze dell'ordine. La giovane e' finita in manette dopo che la polizia ha dichiarato illegale un assembramento tra la 12ma strada e Broadway, dove erano scoppiati alcuni tafferugli ed erano state bruciate auto delle forze di sicurezza.

proteste a washington 3

Donald Trump minaccia di fare intervenire il governo federale usando l'esercito se gli amministratori locali democratici non useranno il pugno duro contro la violenza nelle proteste per la morte di George Floyd. "Varcare i confini di Stato per incitare alla violenza è un crimine federale! I governatori e i sindaci liberal devono diventare più duri o il governo federale interverrà e farà quello che deve essere fatto, e questo include il potere illimitato del nostro esercito e molti arresti. Grazie!", ha twittato.

proteste a washington 1

Anche mentre crescono le tensioni tra le forze dell'ordine e manifestanti per la morte di George Floyd, alcuni dirigenti di polizia e agenti si sono uniti ai dimostranti in segno di solidarieta'. A volte chinandosi su un ginocchio - un atto di protesta popolare nel mondo sportivo americano per denunciare le iniquita' razziali - come hanno fatto due agenti nel Queens, a New York, rimanendo in cerchio mentre venivano letti i nomi di altri afroamericani uccisi dalla polizia, come Trayvon Martin e Philando Castile. In Michigan lo sceriffo della contea di Genesee Chris Swanson ha marciato con i dimostranti, come pure il capo della polizia di Norfolk, in Virginia. In ginocchio anche alcuni agenti al Lafayette park nella capitale, davanti alla Casa Bianca, a Miami e a Santa Cruz. Tutti episodi circolati sui social e diventati virali.

proteste a washington 2

La Cina attacca gli Stati Uniti e definisce il razzismo "una malattia cronica della società americana", nel mezzo delle violente proteste che stanno scuotendo gli Stati Uniti dopo la morte di un uomo disarmato di colore avvenuta la scorsa settimana a Minneapolis, ad opera di un agente di polizia. Le turbolenze manifestano "la gravità del problema del razzismo e della violenza della polizia negli Usa", ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian.

TRE ATTIVISTI MORTI E UN AGENTE FERITO SCATTA IL COPRIFUOCO IN QUARANTA CITTÀ

Francesco Semprini per “la Stampa”

«Fuck 12 Since 1492». La scritta, che gli addetti del comune si affrettano a cancellare, campeggia da ore sull' arco di Washington Park, nel West Village di New York, quello dove c' è la statua di Giuseppe Garibaldi. In gergo vuol dire «Fotti la polizia» (come spiega l' artista War of Icaza) ed è il segnale di delimitazione della «zona rossa» dove da diverse notti si susseguono le manifestazioni nella Grande Mela. Quelle violente che non prendono di mira solo i simboli del capitalismo come Apple, Amazon o Starbucks, ma anche boutique e ristoranti che nulla centrano con l' uccisione dell' afroamericano George Floyd successiva al suo arresto avvenuto la scorsa settimana a Minneapolis.

il pugno chiuso di donald trump

le proteste e le rivolte dopo la morte di george floyd

E a farne le spese è stato anche un imprenditorie italiano, Rosario Procino titolare di «Ribalta», il suo locale è stato preso di mira dai manifestanti che hanno colpito la facciata. Non lontano da lì 24 ore prima ad essere protagonista è stata un' altra italiana (di origine), Chiara de Blasio, la figlia 25enne di Bill, sindaco di New York. La giovane è finita in manette (e rilasciata poco dopo), quando la polizia ha dichiarato illegale un assembramento tra la 12ª strada e Broadway, e dove sono scoppiati tafferugli con auto dell' Nypd date alle fiamme.

Tanto da costringere il governatore Andrew Cuomo a istituire il coprifuoco dalle 23, almeno per ora. La tensione è alta ovunque nel Paese e lo sarà ancora di più dopo che l' autopsia della famiglia ha accertato che Floyd è morto per «asfissia causata da compressione al collo e alla schiena». L' autopsia ufficiale aveva invece escluso l' asfissia traumatica e lo strangolamento. Una contraddizione destinata diventare contrapposizione dura nelle piazze dove il bilancio è già pesantissimo.

manifestanti a washington

Un uomo è stato ucciso a Louisville, in Kentucky, mentre altre due persone sono state uccise e una è rimasta ferita in una sparatoria a Davenport, Iowa. A Washington per mantenere l' ordine pubblico sono stati dispiegati anche agenti della Dea, l' agenzia federale antidroga. In tutto il Paese finora sono finite in manette oltre 4.400 persone, il coprifuoco è in vigore in quasi 40 città di 20 Stati Usa, da Los Angeles a Washington, da San Francisco a Minneapolis, passando per Atlanta, Chicago, Denver e Miami. Almeno 14 Stati e la capitale hanno mobilitato la Guardia nazionale. Trump ha chiesto governatori di riprendere il controllo delle strade. «Dovete dominare, se non lo fate vi travolgeranno facendovi apparire come degli stupidi». E ha inoltre rilanciato lo slogan «legge e ordine», usato nel 1968 dall' allora candidato presidenziale Richard Nixon e da Ronald Reagan, che all' epoca era governatore della California.

proteste usa trump tower

Il presidente non ha inoltre escluso il ricorso al potere illimitato dell' esercito: fonti militari dicono che la 82ª Airborne Division, i parà che hanno combattuto in Iraq e Afghanistan, è pronta ad essere inviata a Minneapolis. Ma la protesta non è solo questo, anzi. Si moltiplicano i funzionari e agenti delle forze dell' ordine, bianchi e non, che si schierano dall' altra parte, unendosi ai dimostranti in segno di solidarietà. Marciano insieme, a volte si inginocchiano ripetendo il gesto contro il razzismo del quarterback del football americano Colin Kaepernick, come si è visto nella capitale, a New York, a Miami, a Santa Cruz, a Ferguson. È la prima volta che accade dai tempi delle violenze per la morte di Martin Luther King: anche in questo caso era l' America del 1968. fra.sem

