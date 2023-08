23 ago 2023 14:00

LA BUROCRAZIA NON HA PIETÀ – UN 83ENNE DI MILANO, INVALIDO, HA RICEVUTO 24 MULTE PER INFRAZIONI COMMESSE CON IL SUO SCOOTER, DI CUI NON È PIÙ IN POSSESSO: GLI È STATO RUBATO L’ESTATE SCORSA - L’ANZIANO NON POTREBBE NEANCHE SALIRCI A BORDO PER VIA DELLE CONDIZIONI FISICHE PRECARIE – PER L’UOMO PAGARE LE MULTE PRESE DAL LADRO (OLTRE 7MILA EURO) È UN BEL PROBLEMA VISTO CHE RICEVE UNA PENSIONE DI 800 EURO...