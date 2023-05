30 mag 2023 16:38

UN BUS CON A BORDO 20 STUDENTI È FINITO FUORI STRADA A PONTREMOLI, IN PROVINCIA DI MASSA CARRARA – IL MEZZO È RIMASTO COINVOLTO IN UN’INCIDENTE, È USCITO DALLA CARREGGIATA ED È PRECIPITATO IN UNA SCARPATA PER 200 METRI – TRE FERITI SONO STATI PORTATI IN OSPEDALE IN ELICOTTERO, UNO DI LORO È IN CODICE ROSSO – L'AUTISTA, CHE ERA RIMASTO INCASTRATO NELL'ABITACOLO, È STATO ESTRATTO...