BUSINESS MUST GO ON – ARRESTATA A ROMA FRANCESCA NEGRI, ACCUSATA DI SPACCIARE DROGA DA CASA NONOSTANTE FOSSE AI DOMICILIARI PER…SPACCIO! – LA 30ENNE ERA FINITA IN MANETTE LO SCORSO GIUGNO, CON L’ACCUSA DI RIFORNIRE DI DROGA ALCUNE SERATINE DELLA ROMA NORD – DOPO UNA SEGNALAZIONE SU UN SOSPETTO VIA VAI DALLA SUA ABITAZIONE, GLI AGENTI SI SONO PRESENTATI A CASA DELLA RAGAZZA E HANNO NOTATO CHE…

Estratto dell’articolo di Federica Pozzi per “il Messaggero”

COCAINA

Era finita in manette lo scorso giugno Francesca Negri, 30enne romana, con l'accusa di rifornire di droga alcune serate di Roma Nord. Il gip aveva convalidato il suo arresto, effettuato dagli agenti del distretto Salario-Parioli e la giovane era finita ai domiciliari. […] La donna è stata di nuovo arrestata due giorni fa con la stessa accusa, insieme a un'amica che è stata trovata in casa sua, e rischia ora di finire in carcere.

IL CONTROLLO

Dopo una segnalazione su un sospetto via vai dalla sua abitazione alla Romanina, gli agenti del commissariato di zona hanno effettuato un controllo. Una volta arrivati alla sua porta hanno suonato e ad aprire è stata Neri. Fino a qui tutto apposto, se non fosse che i poliziotti avevano visto dalla finestra la 30enne, insieme a un'altra donna, spostare qualcosa dal salone al bagno non appena si sono accorte della presenza della polizia fuori da casa.

cocaina 2

All'interno del bagno si era chiusa a chiave Monica Gennari, 32enne romana, che aveva subito tirato lo sciacquone. Forzata la porta, gli agenti hanno trovato nella toilette la 32enne e due dosi di cocaina che ancora galleggiavano in acqua. Con ogni probabilità le dosi erano in numero maggiore prima di essere "scaricate".

Non solo, nell'abitazione c'erano quasi sei mila euro in contanti e nella borsa dell'ospite 450 euro, cifre non compatibili con i lavori delle due. Negri infatti essendo ai domiciliari non lavorava e l'altra aveva dichiarato di percepire soltanto settecento euro al mese dall'ex compagno. […]

cocaina

Quindi entrambe sono state arrestate e processate ieri per direttissima nel tribunale di piazzale Clodio, dove la 32enne ha detto di essere andata a casa di Negri soltanto per portarle la spesa. Versione che non è stata creduta dal giudice che ha convalidato l'arresto e applicato nei confronti di Gennari la misura cautelare dell'obbligo di firma alla polizia giudiziaria tre volte a settimana. Per Negri invece è stato richiesto l'aggravamento della misura cautelare, sul quale sarà il gip a dover decidere. […]

cocaina 3