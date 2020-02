4 feb 2020 09:39

BUTTATE LA CHIAVE - IGOR IL RUSSO CONDANNATO IN SPAGNA A 21 ANNI PER IL TENTATO OMICIDIO DI DUE PERSONE AD ALBALATE IL 5 DICEMBRE 2017 - E SIAMO SOLO ALL’INIZIO: IL PROCESSO PER I TRE OMICIDI COMMESSI IN SPAGNA COMINCERÀ IN PRIMAVERA - IN ITALIA, INVECE, LO ATTENDONO ALTRI DUE PROCESSI: UNO A FERRARA PER RISPONDERE DI TRE RAPINE, COMMESSE NELL'ESTATE DEL 2015; L’APPELLO A BOLOGNA PER GLI OMICIDI DI VALERIO VERRI E DAVIDE FABBRI…