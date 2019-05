ARRICCIARE IL NASDAQ – LA BOLLA DEGLI UNICORNI STA PER SCOPPIARE? UBER, LYFT E LE ALTRE: I PREZZI PER AZIONE DELLE STARTUP TECNOLOGICHE SONO PIÙ BASSI DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI – PERCHÉ? CHI INVESTE NELLA FASE INIZIALE, SCOMMETTE SULLA “DISRUPTION”, SPERANDO DI PASSARE ALL'INCASSO AL MOMENTO DELL’IPO – POI C'È LA QUESTIONE DELLE PERDITE: 3,7 MILIARDI IN UN ANNO SOLO PER UBER