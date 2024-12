Estratto dell’articolo di Paolo Foschi per www.corriere.it

festeggiamenti a damasco per la fine del regime di bashar al assad 4

I RIBELLI ANNUNCIANO LA CADUTA DI ASSAD SULLA TV PUBBLICA

In un video trasmesso dalla tv pubblica siriana, i ribelli che nella notte hanno preso il potere, hanno annunciato la caduta di Bashar al-Assad, dichiarando la Siria «libera dalla tirannia dopo 50 anni».

ISRAELE APPROFITTA DEL CAOS E ATTACCA DEPOSITO DI ARMI CHIMICHE NEI PRESSI DI DAMASCO

L'esercito israeliano, approfittando della situazione di caos in Siria, avrebbe proprio in queste ore attaccato un deposito e un laboratori di armi chimiche nella zona di al-Kiswah, nei dintorni di Damasco. La notizia è stata diffusa da collaboratori dell'agenzia France Press, non ci sono riscontri ufficiali.

mohammed al jolani 7

A DAMASCO FESTEGGIAMENTI IN STRADA PER LA CADUTA DI ASSAD

Gli abitanti di Damasco hanno festeggiato nelle notte nelle strade della capitale la caduta del governo del presidente Bashar al-Assad.

I RIBELLI ALL'ESERCITO: «RESTATE LONTANI DALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE FINO AL PASSAGGIO DI CONSEGNE»

«A tutte le forze militari nella città di Damasco, è severamente vietato avvicinarsi alle istituzioni pubbliche, che rimarranno sotto la supervisione dell'ex primo ministro fino a quando non saranno ufficialmente consegnate», ha scritto su X il leader del gruppo ribelle siriano Hayat Tahrir al-Sham, Abu Mohammed al-Jolani, usando il suo vero nome – Ahmed al-Sharaa - invece del suo pseudonimo. «È vietato sparare in aria», ha aggiunto.

bashar al assad

I RIBELLI AGLI SFOLLATI E AGLI ESULI ALL'ESTERO: «TORNATE NELLA SIRIA LIBERA»

I ribelli a guida islamica hanno invitato i siriani sfollati all'estero a tornare nella «Siria libera», «oggi è iniziata una nuova era».

IL PREMIER SIRIANO: «PRONTO A COLLABORARE CON LA LEADERSHIP SCELTA DAL POPOLO»

Il primo ministro siriano si è detto pronto a collaborare con la «leadership» che verrà scelta dal popolo e quindi disponibile al «passaggio di consegne».

ribelli siriani 3

OSSERVATORIO DIRITTI UMANI: «ASSAD HA LASCIATO LA SIRIA»

L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha confermato che il presidente della Siria, Bashar al-Assad, ha lasciato il Paese.

I RIBELLI SIRIANI: «SIAMO A DAMASCO, IL TIRANNO ASSAD È FUGGITO»

I gruppi ribelli hanno annunciato la «fuga» del «tiranno» Bashar al-Assad, riferendosi al presidente della Siria.

I RIBELLI: «SIAMO ENTRATI NEL CARCERE DI SEDNAYA»

festeggiamenti a damasco per la fine del regime di bashar al assad 3

I ribelli a guida islamica hanno reso noto di aver fatto irruzione nel famigerato carcere militare di Damasco, annunciando su Telegram la «fine dell'era della tirannia nella prigione di Sednaya». L'Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede in Gran Bretagna, ha dichiarato che «le porte della famigerata prigione di Sednaya, nota come `mattatoio umano´, sono state aperte per migliaia di detenuti che sono stati imprigionati dall'apparato di sicurezza durante tutto il governo del regime».

