26 mag 2022 09:08

BYE BYE BIDEN: I CINESI HANNO UN MESSAGGIO PER TE! – L’ESERCITO DI PECHINO HA CONDOTTO UN’ESERCITAZIONE MILITARE IN MARE E NELLO SPAZIO AEREO ATTORNO A TAIWAN, GIUSTO DOPO IL RITORNO A CASA DEL PRESIDENTE AMERICANO DOPO IL VIAGGIO IN ASIA, IN CUI HA DETTO CHE L’AMERICA INTERVERRÀ IN CASO DI INVASIONE – E COSÌ XI JINPING HA RIBADITO IL CONCETTO GIÀ ESPRESSO PIÙ VOLTE: LA CINA NON ACCETTERÀ INTROMISSIONI NEI SUOI AFFARI INTERNI. DELLA SERIE: TAIWAN È NOSTRA, NON CI ROMPETE I COGLIONI…