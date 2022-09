BYE BYE BRIATORE – ELISABETTA GREGORACI NON SI NASCONDE PIÙ E PRESENTA AL MONDO IL SUO TOYBOY, GIULIO FRATINI, 30 ANNI (12 MENO DI LEI), CON ALLE SPALLE UNA STORIA CON RAFFAELLA FICO - PIZZICATI A MILANO MENTRE USCIVANO DALL’APPARTAMENTO DI LUI, LEI SEMPRE VESTITA SOBRISSIMA: HOT PANTS E CALZE A RETE E POI UNA TUTA IN STILE CAT WOMAN – LUI, SEMPRE AL GUINZAGLIO, È COSTRETTO PURE A SCATTARLE LE FOTO CHE LA GREGORACI HA POSTATO SUI SOCIAL…

Carola Uber per “Chi”

elisabetta gregoraci e giulio fratini 3

Tempo una settimana e già non si nascondono più: come spesso capita alle nuove coppie del mondo dello spettacolo che non hanno motivo di vivere il loro amore nella clandestinità, basta la spintarella della pubblicazione delle prime foto per abbandonare la solita ritrosia a uscire allo scoperto. È successo anche a Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini.

Sul numero scorso di “Chi” li avevamo sorpresi nel centro di Milano giocare a guardie e ladri con i fotografi, adesso sembra quasi che i fotografi li cerchino loro...

elisabetta gregoraci e giulio fratini 9

Meglio così, evidentemente: la storia tra la conduttrice e il ricco imprenditore fiorentino, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, iniziata probabilmente all’inizio dell’estate, procede positivamente e la cosa non può che renderci felici. Anche perché per Elisabetta, che dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore è sempre stata molto restia a lasciarsi coinvolgere da un nuovo rapporto (tantomeno a ufficializzarlo), la frequentazione con Fratini è il segno che ha finalmente voltato pagina.

elisabetta gregoraci e giulio fratini 7

Eccoli allora a Milano, durante la settimana della moda, muoversi ormai quasi con la disinvoltura di una coppia navigata: tra una sfilata e l’altra lei va a cambiarsi a casa di lui, di cui ha le chiavi; poi arriva anche Fratini e dopo un po’ scendono insieme e raggiungono il nuovissimo club hotel Casa Cipriani, dove si trovano con un’amica, che li riaccompagnerà a casa di lui.

La sera, però, sono di nuovo soli: si sono cambiati per andare a cena e in discoteca all’Armani Privé, e quando escono dal portone, non solo non si nascondono alla vista del nostro fotografo, ma improvvisano a loro volta un set fotografico dove la modella, ça va sans dire, è la Gregoraci e Fratini scatta con il telefonino.

Una scena che rievoca la liaison di lui con Raffaella Fico, che, nell’estate del 2020 a Positano, posava per l’allora fidanzato sul balcone dell’hotel con un sexy bikini. Sexy quanto la tuta nera aderente firmata Yves Saint Laurent che indossa Elisabetta e che ha poi pubblicato su Instagram con la scusa di far vedere il giubbotto personalizzato regalatole dalle fan.

elisabetta gregoraci e giulio fratini 4

Sarà un caso, ma la tuta monospalla alla Catwoman è la stessa che indossava Giulia Salemi una decina di giorni fa alla prima puntata del GfVip 7, e Giulia Salemi è la fidanzata di quel Pierpaolo Pretelli che al GfVip 5 le fece una corte serrata per poi preferirle, sfiancato, l’influencer di origini iraniane.

Sarà sicuramente un caso, anche perché la Gregoraci non avrebbe ragione di mettersi in competizione con una “rivale” del passato, tantomeno ora che ha trovato chi le fa battere il cuore...

elisabetta gregoraci e giulio fratini 2 elisabetta gregoraci e giulio fratini 1 elisabetta gregoraci e giulio fratini 6 elisabetta gregoraci e giulio fratini 8 elisabetta gregoraci e giulio fratini 5 elisabetta gregoraci 3 ELISABETTA GREGORACI ELISABETTA GREGORACI ELISABETTA GREGORACI elisabetta gregoraci 2 ELISABETTA GREGORACI elisabetta gregoraci 1 elisabetta gregoraci giulio fratini 1 elisabetta gregoraci giulio fratini 2