Arianna Galati per "www.marieclaire.com"

La condanna di Harvey Weinstein attende la sentenza definitiva, ma la sua vecchia vita si palesa per tangenziali gossip interessanti. Nominalmente riguarda la ex moglie di Harvey Weinstein Georgina Chapman, che la curiosità dei tabloid aveva lasciato stranamente in pace per qualche tempo post apertura del vaso di Pandora.

Rieccola qui Georgina Chapman, saldamente a capo di Marchesa dopo che le traversie dell'ex marito avevano terremotato il suo brand (Harvey imponeva alle attrici sotto contratto Miramax di indossare gli abiti disegnati dalla consorte, lo ha confermato Jennifer Aniston). E nuovamente innamorata, a quanto rivelato dal Sun.

Il principe azzurro salvifico risponde ad uno storico scapolo e premio Oscar: Adrien Brody e Georgina Chapman fidanzati, a quanto pare da parecchi mesi, conferma a Page Six una fonte vicina alla stilista. Squilli di trombe? No, discrezione assoluta (ti pareva).

Il nuovo amore della stilista sembra averle donato una stabilità completamente persa, giurano gli amici. Quando le donne del caso Weinstein parlarono, nel giro di poco dalla pubblicazione delle inchieste a suo carico Georgina Chapman annunciò il divorzio dall'ex marito, cancellò la sfilata di Marchesa prevista alla NYFW successiva e scelse la via dell'oblio temporaneo.

Georgina Chapman Harvey Weinstein lo aveva vissuto diversamente. Ci volle qualche tempo prima che decidesse di raccontare cosa avesse significato per lei la scoperta dell'universo torbido della vita famigliare: "Sono stata umiliata, distrutta... E non credevo, ecco, che fosse rispettoso farmi vedere in giro" rivelò a Vogue USA in un'intervista a cuore aperto.

Georgina Chapman oggi ha altre priorità. Prima di tutto i due figli India e Dashiell, avuti con Weinstein, che abitano con lei a New York. E ora Adrien Brody nuovo fidanzato e nuovo passo di vita. Da qualche mese, sembra, perché la ricostruzione della storia tra Georgina Chapman e Adrien Brody torna indietro alla scorsa primavera inoltrata e si geolocalizza a Puerto Rico.

Cupido occasionale la ex top model Helena Christensen, il teatro il Dorado Beach Ritz-Carlton Reserve per il lancio della sua linea di costumi. Nonostante si fossero già incrociati diverse volte in passato, solo nel 2019 tra la ex signora Weinstein e l'attore feticcio di Wes Anderson si sarebbe manifestato un reale interesse.

Le foto di Georgina Chapman e Adrien Brody oggi mostrano un'intesa notevole, ma della loro relazione di più non si sa. Se vivono già insieme o no, se fanno piani a lungo termine o meno, progettano matrimoni o altri pargoli, semplicemente decideranno di apparire insieme su qualche red carpet prossimo: Adrien Brody è nel cast del super hyped ultimo film di Wes Anderson e dovrà pur fare promozione. Ma la riservatezza totale sembra essere il binario preferito di entrambi. Fino alla prossima award season?

