Aveva ordito un piano che, nella sua mente, era infallibile. Non aveva però fatti conti che, all’ennesima umiliazione, quell’uomo stanco dei ricatti si sarebbe rivolto alla polizia.

Breyanna Dean, 24 anni, di New Port Richey, in Florida, è stata arrestata per aver condiviso una serie di scatti dei genitali di un uomo, dopo essersi appropriata del vecchio telefono della vittima. La donna si è intrufolata sui social della vittima e ha cambiato le password per potergli impedire di accedere ai suoi profili. Poi, dopo aver pubblicato una serie di scatti hot, ha contattato l’uomo e gli ha chiesto soldi per poter mettere fine alle pubblicazioni.

Ma i ricatti sono durati poco. Stanco delle umiliazioni e delle continue richieste l’uomo si è rivolto alla polizia facendo incastrare la donna che è stata arrestata. È stata liberata dopo il pagamento di una cauzione di 10mila dollari.

