1- «ERA SDRAIATA SUL TAVOLO E GLI OSPITI SCATTAVANO FOTO MIA FIGLIA ERA INDIGNATA, SIAMO ANDATI VIA SUBITO»

Estratto dell’articolo di Alessandro Fulloni e Floriana Rullo per “il Corriere della Sera”

La ragazza in costume ricoperta di cioccolato e stesa su un tavolo di un buffet di dolci nel resort la sera di Ferragosto «Quando mia figlia di 14 anni mi ha guardato e detto: “Papà che schifo, questo non è un Paese dove potersi realizzare” non ho potuto far altro farla alzare dalla sedia e portarla via. Quella ragazza, poco più grande di lei, sdraiata sul tavolo e ricoperta di cioccolato, l’ha lasciata senza parole. E, quando ho espresso il mio disappunto, lo staff mi ha risposto che era solo una “statua di cioccolato”».

[…] «Dopo una serata trascorsa con gli altri ospiti viene annunciato che il buffet sarebbe stato servito a bordo vasca — racconta il manager —. Ci spostiamo tutti e la scena che mi trovo davanti mi spiazza: su un tavolo c’è una ragazza in costume, stesa in mezzo ai pasticcini. L’unica cosa che ho pensato è stata: dopo una bella giornata in cui tante persone hanno lavorato duramente per fare passare un giorno spensierato ai tanti ospiti questo spettacolo non è decoroso». […]

«Doveva stare lì, immobile, così che si potessero scattare le foto — dice ancora Mazzieri —. Tra i presenti nessun altro è sembrato turbato. Per noi invece la festa è finita in quel momento. Mia figlia, un’adolescente che ragiona, ha subito visto quel “corpo femminile come oggetto”. Mi sono chiesto come si possa permettere che il corpo di una donna, di una lavoratrice, sia equiparato a quello di una stoviglia solo per assecondare l’occhio malizioso di qualcuno».

La famiglia decide di tornare nel suo appartamento. Si confronta su quanto visto prima di andare a dormire. «Al mattino, ancora turbato, sono sceso in reception e ho ancora chiesto spiegazioni — dice Mazzieri—. Ma alla loro risposta mi sono reso di come avessero sottovalutato l’uso che era stato fatto del corpo di quella ragazza. Una volta arrivato a casa ho deciso di fare il post su Linkedin

[…] Dalla struttura mi è stato detto che ad autorizzare quel buffet fuori luogo è stato un responsabile 60enne che non si è posto minimamente il problema e che non aveva intenzione di offendere nessuno. Una leggerezza, insomma. Nessuno mi ha chiamato, hanno fatto solo dei comunicati, ma ho la ragionevole certezza che una cosa simile non si verificherà più in futuro».

2- COPERTA DI CIOCCOLATO NEL RESORT A GOLFO ARANCI, IL MANAGER: “UNA VERGOGNA, IO L’UNICO A LAMENTARMI. QUELLA DONNA TRATTATA COME UNA STOVIGLIA”

Estratto dell’articolo di Giulia Torlone per “la Repubblica”

«Papà che schifo, questo non è un Paese dove potersi realizzare». L’ultima lezione in tema di parità arriva dalla reazione a caldo di una quattordicenne, in vacanza in un hotel in Sardegna, quando ha visto che sul tavolo del buffet, in mezzo ai dolci, c’era una donna in bikini coperta di cioccolato.

A raccontare su Linkedin l’episodio che infiamma il dibattito sui social è stato il padre della ragazzina, un manager delle risorse umane. È Ferragosto, siamo in un resort Alpitour a Golfo Aranci. «Dopo una bella giornata in cui tante persone hanno lavorato duramente per far passare un giorno spensierato ai tanti ospiti, rimango senza parole guardando questa scena.

Dopo il primo momento di sgomento mi domando: Voi hotels sta per “Vera ospitalità italiana”, ma cosa significa? Cosa ne pensano i manager di Alpitour di questa rappresentazione del corpo femminile?».

Mazzieri spiega di essersi lamentato con la struttura. E di aver scoperto che, su 700 persone presenti in hotel il giorno di Ferragosto, era stato l’unico ad aver qualcosa da ridire. L’unica a indignarsi, con lui, era stata proprio sua figlia, dall’alto dei suoi quattordici anni, a dispetto degli altri 698 vacanzieri a bordo piscina.

Gli organizzatori, ricostruisce il manager, hanno tentato una goffa spiegazione: «Per loro ammissione, la ragazza è stata lì per soli trenta minuti per fare le foto, poi era impegnata nelle attività di animazione confermando, di fatto, che fosse poco più di un bel vaso o di una stoviglia ». Secondo Mazzieri è la cultura aziendale ad essere sbagliata, «frutto di una gestione lasciata in mano a responsabili con una visione del mondo antiquata». […]

Repubblica ha contattato la direzione dell’hotel, il Voi Colonna Village di Golfo Aranci, che però, dopo un «finalmente qualcuno vuole conoscere anche la nostra versione », ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Stessa reazione da parte dell’agenzia che offre all’albergo il servizio di animazione: nulla da dire sulla giovane che a bordo piscina viene servita a tavola insieme a dei pasticcini.

Intanto, sui motori di ricerca online per trovare e offrire lavoro, è comparso un annuncio in cui Voi hotel cerca un nuovo manager nella struttura incriminata, per la stagione 2024. Se l’episodio, sulle prime, aveva indignato solo una quattordicenne e il suo papà, ora gli utenti social promettono di boicottare la struttura e s’interrogano sulla mancanza di etica di chi organizza questo tipo di intrattenimento. […]

