6 mar 2024 18:11

E CACAR M’È DOLCE IN QUESTO MAR - I PASSEGGERI A BORDO DELLA NAVE DA CROCIERA “COSTA FORTUNA” (SOPRANNOMINATA “SFORTUNA”) SONO STATI COLPITI DA UN ATTACCO DI DIARREA E VOMITO - COME SUCCESSE PER "BISCOTTO" (CHE "SI PERDEVA LA MERDA COME LE OCHE" DOPO IL PRANZO DI GUBBIO), LA MAGGIOR PARTE DEI VACANZIERI, IN FERIE AI CARAIBI, HA PASSATO LA VACANZA SULLA TAZZA DEL CESSO IN PREDA AI DOLORI - IL DRAMMA IN AEREO, DI RITORNO A FIUMICINO, QUANDO ALTRE PERSONE SI SONO SENTITE MALE...