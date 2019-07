FATE LARGO A 'STI ZOZZONI - ANCHE QUEST’ANNO MILIONI DI PERSONE SI RIUNIRANNO A BORYEONG, IN COREA DEL SUD, PER TUFFARSI NEL FANGO! LA SPIAGGIA DIVENTA UN PARCO GIOCHI E ARRIVANO FROTTE DI TURISTI OCCIDENTALI PER RICOPRIRSI DI MELMA E GODERE DELLE PROPRIETÀ BENEFICHE DEI FANGHI. MA È SOLO UNA SCUSA PER STRUSCIARSI E FAR VEDERE LE TETTE – FOTOGALLERY DELLE SCORSE EDIZIONI + VIDEO