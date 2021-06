A CACCIA DI CELIACI - SECONDO UN NUOVO STUDIO DELL'UNIVERSITA' DI ANCONA IL NUMERO DEGLI INTOLLERANTI AL GLUTINE TRA GLI SCOLARI E' QUASI RADDOPPIATO, MA MOLTISSIMI PERSONE NE SONO INCONSAPEVOLI - "AL MOMENTO IL 70% DEI PAZIENTI CELIACI NON VIENE DIAGNOSTICATO. ESSENZIALE UNO SCREENING DURANTE L'INFANZIA"

Dagotraduzione da Studyfinds

Secondo un nuovo studio il numero di bambini intolleranti al glutine è raddoppiato negli ultimi 25 anni. I bambini che soffrono di celiachia, una delle condizioni più comuni in Europa, potrebbero non ricevere le cure di cui hanno bisogno perché molti casi non sono stati diagnosticati, affermano gli scienziati.

Le persone celiache producono anticorpi contro il glutine, una proteina presente nel grano, nell'orzo e nella segale, ingredienti comunemente usati per realizzare una varietà di cibi gustosi come pane, torte, biscotti, pasta e alcuni cereali per la colazione. Se si nutrono accidentalmente di cibi ricchi di glutine, questi anticorpi danneggiano il rivestimento intestinale e possono portare a sintomi, tra cui gonfiore, mal di stomaco, diarrea e affaticamento.

Possono insorgere anche causare malattie del sangue, problemi di fertilità e osteoporosi, se chi è celiaco non segue una dieta rigorosamente priva di glutine. Nei bambini, la condizione è stata anche collegata a una scarsa crescita e può ritardare la pubertà.

Ora, i ricercatori dell'Università Politecnica delle Marche ad Ancona, in Italia, hanno scoperto che il problema è molto più grande di quanto si pensasse in precedenza. «Il nostro studio ha dimostrato che la prevalenza della celiachia negli scolari è raddoppiata negli ultimi 25 anni rispetto ai dati riportati dal nostro team in un gruppo di età scolare simile», afferma in una dichiarazione l'autrice dello studio Elena Lionetti. «La nostra sensazione è che ci siano più casi di celiachia rispetto al passato e che non potremmo scoprirli senza una strategia di screening».

La scoperta è avvenuta dopo che in otto province italiane è stato condotto un nuovo programma di screening che ha coinvolto 7.760 scolari. È stato effettuato un esame del sangue sulla punta delle dita per vedere se i bambini avevano determinate mutazioni genetiche che li predisponevano alla celiachia. Quando sono risultati positivi, i ricercatori hanno verificato se avevano gli anticorpi contro il glutine. È stata poi effettuata una diagnosi formale utilizzando criteri clinici noti come criteri ESPGHAN (European Society for Pediatric, Gastroenterology, Hepatology and Nutrition).

I ricercatori hanno scoperto che l'1,6% dei bambini aveva la celiachia, una percentuale molto più alta della media globale di circa l'1%. «Al momento il 70% dei pazienti celiaci non viene diagnosticato e questo studio mostra che si potrebbe identificare molto di più, e in una fase precedente, se lo screening fosse effettuato durante l'infanzia con test non invasivi», dice Lionetti. «La diagnosi e l'eliminazione del glutine potrebbero potenzialmente prevenire danni ai villi, proiezioni simili a dita che rivestono l'intestino, che possono portare a malassorbimento di nutrienti e condizioni a lungo termine come problemi di crescita, affaticamento e osteoporosi».

Circa l'uno per cento della popolazione degli Stati Uniti, 3 milioni di persone, soffre di celiachia. Si stima che il 97% di questi casi non sia stato diagnosticato, dice il Celiac Disease Center dell'Università di Chicago.

Lo svolgimento di programmi di screening nelle scuole potrebbe evitare molte sofferenze. «Lo studio ha dimostrato che lo screening è uno strumento efficace per diagnosticare la celiachia nei bambini e che potrebbe potenzialmente aiutare a evitare molte sofferenze inutili da quella che può essere una condizione difficile da rilevare», afferma Lionetti.

I risultati sono stati presentati al Congresso Mondiale di Gastroenterologia Pediatrica, Epatologia e Nutrizione.