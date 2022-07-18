LADRO LONDRA
CACCIA AL LADRO, VIDEO-FLASH! - IL MOMENTO IN CUI UN LADRO SI NASCONDE DIETRO UNA DONNA IN UN AFFOLLATO CAFFÈ LONDINESE E LE RUBA LA BORSA, CONTENENTE PASSAPORTO, TELEFONO E OLTRE 10 MILA STERLINE - IL COLPO È DURATO DUE MINUTI, CON L'UOMO CHE SI GUARDAVA CONTINUAMENTE INTORNO MENTRE CON IL PIEDE SPINGEVA LA BORSA VERSO DI SÉ. LA DERUBATA HA CHIESTO AIUTO POSTANDO IL VIDEO SUI SOCIAL: “QUALCUNO SA CHI È?”-
LA SUPERLEGA GIÀ ESISTE E SI CHIAMA PREMIER LEAGUE - MENTRE LE BIG DI SERIE A SI RITROVANO SENZA UN EURO, LE SQUADRE INGLESI SPENDONO E SPANDONO - IL MANCHESTER CITY HA GIÀ SBORSATO 106 MILIONI PER HAALAND E KALVIN PHILLIPS (40 MILIONI PER UN PANCHINARO, SARÀ LA VOLTA BUONA PER LA CHAMPIONS?), MA ANCHE IL LEEDS HA SFONDATO QUOTA 100 - NELLA TOP 20 DELLE SQUADRE CHE HANNO SPESO DI PIÙ QUEST'ESTATE, 11 SONO INGLESI, TRA CUI LE "PICCOLE" ASTON VILLA E NOTTINGHAM FOREST…
CAFONALINO! – A ROMA SERATA DI BENEFICENZA PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO, DOPO UNA PARTITA DI CALCETTO TRA AVVOCATI E MAGISTRATI – GUIDA LE DANZE LA MADRINA MILENA MICONI, SEGUITA DA PATRIZIA MIRIGLIANI CHE SI ACCOMPAGNA ALLA FOTOGRAFA TIZIANA LUXARDO – E POI UNA SCOSCIATA FANNY CADEO, MATILDE BRANDI PANTERONA IN NERO…
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
AUMENTANO I CASI DI VAIOLO DELLE SCIMMIE E L'UE COMPRA ALTRE 54.530 DOSI DEL VACCINO, PORTANDO ORA A 163.620 IL NUMERO TOTALE DI DOSI ACQUISTATE PER GLI STATI MEMBRI - LA COMMISSARIA UE ALLA SALUTE STELLA KYRIAKIDES: “SONO PREOCCUPATA PER IL NUMERO CRESCENTE DI CASI DI VAIOLO DELLE SCIMMIE NELL'UE, ORA NE ABBIAMO OLTRE 7 MILA, UN AUMENTO DI QUASI IL 50% RISPETTO A UNA SETTIMANA FA”