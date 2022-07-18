CACCIA AL LADRO, VIDEO-FLASH! - IL MOMENTO IN CUI UN LADRO SI NASCONDE DIETRO UNA DONNA IN UN AFFOLLATO CAFFÈ LONDINESE E LE RUBA LA BORSA, CONTENENTE PASSAPORTO, TELEFONO E OLTRE 10 MILA STERLINE - IL COLPO È DURATO DUE MINUTI, CON L'UOMO CHE SI GUARDAVA CONTINUAMENTE INTORNO MENTRE CON IL PIEDE SPINGEVA LA BORSA VERSO DI SÉ. LA DERUBATA HA CHIESTO AIUTO POSTANDO IL VIDEO SUI SOCIAL: “QUALCUNO SA CHI È?”

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LADRO LONDRA

 
QUESTO È IL MOMENTO IN CUI UN LADRO SI NASCONDE DIETRO UNA DONNA E LE RUBA LA BORSA

 

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