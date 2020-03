CACCIA AL PAZIENTE ZERO – IN GRAN BRETAGNA MENTRE GLI OSPEDALI SONO ALLE PRESE CON UN’ESPLOSIONE DI RICOVERI, SI VA ALLA RICERCA DI COLUI CHE PUÒ AVER PORTATO IL CORONAVIRUS SULL’ISOLA: I SOSPETTI CADONO SU UN 50ENNE CHE DAL 15 AL 19 GENNAIO ERA A ISCHGL, L’IBIZA DELLE ALPI, INSIEME A TRE AMICI – DI RITORNO HA AVUTO LA FEBBRE PER 10 GIORNI, HA CONTAGIATO TUTTA LA FAMIGLIA, MA…

DAGONEWS

daren bland 1

Con la situazione che precipita di ora in ora, la Gran Bretagna è a caccia del paziente zero, colui che ha portato per primo il coronavirus nel Paese. Adesso i giornali si sono concentrati su Daren Bland, 50 anni, di Maresfield, nell'East Sussex, che ha raccontato al Telegraph di essere stato male a gennaio dopo il suo ritorno dalla località sciistica di Ischgl, l’Ibiza delle Alpi, che nelle scorse ore è stato individuato come uno dei focolai del coronavirus.

festa in un locale di ischgl

Daren ha raccontato di essere tornato dalla vacanza con alcuni amici e di aver contagiato la moglie Sarah e i figli mentre in queste ore continuano a emergere video delle feste nei resort in cui la gente si ammassava come sardine.

Bland era lì dal 15 al 19 gennaio insieme a tre amici, due danesi e un uomo del Minnesota: tutti hanno avuto la febbre al rientro. «Siamo stati al Kitzloch che era strapieno di gente che cantava e ballava sui tavoli. Persone accaldate e sudate si muovevano a stento nel locale mentre i camerieri si facevano spazio per servire centinaia di drink. Non potresti trovare una casa migliore per un virus. Sono stato malato per 10 giorni. Non riuscivo ad alzarmi, non riuscivo a lavorare, ero senza fiato».

ischgl 1

Tuttavia Bland e la sua famiglia non sanno se hanno contratto il virus perché non hanno fatto il tampone. Adesso si sottoporranno a tutti gli esami del caso per capire se avevano contratto il coronavirus.

daren bland 2

Ufficialmente il primo caso registrato nel Regno Unito è stato il 31 gennaio, ma adesso si attendono i risultati sulla famiglia.

ischgl 2 daren bland 3