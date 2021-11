CACCIA I SOLDINI E LA PILLOLA VA GIÙ - L'AMMINISTRAZIONE BIDEN VUOLE SGANCIARE PIÙ DI 5 MILIARDI DI DOLLARI PER LE SCORTE DELLA NUOVA PILLOLA CONTRO IL COVID DELLA PFIZER: SI PARLA DI UN MEGA ACQUISTO PER 10 MILIONI DI PERSONE CHE VERRA' CONSEGNATO NEI PROSSIMI 10 MESI. E IL RISCHIO È DI RIVEDERE IL FILM GIÀ VISTO CON IL VACCINO: LA CORSA LASCERÀ SENZA FORNITURE L’EUROPA CHE VIAGGIA A RILENTO…

Articolo di “The New York Times”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

L'amministrazione Biden intende pagare più di 5 miliardi di dollari per una scorta della nuova pillola Covid-19 della Pfizer, abbastanza per circa 10 milioni di cicli di trattamento da consegnare nei prossimi 10 mesi, secondo delle fonti che sono a conoscenza dell’accordo. Scrive il The New York Times.

Gli alti funzionari federali della sanità contano sul fatto che il farmaco sia un'arma potente contro il Covid. Quando dato prontamente a gruppi di prova di persone ad alto rischio non vaccinate che hanno sviluppato i sintomi della malattia, il farmaco ha ridotto nettamente il rischio di ospedalizzazione e morte.

Pfizer martedì ha chiesto l'autorizzazione federale del farmaco in via d'urgenza. Una pillola simile sviluppata da Merck e Ridgeback Biotherapeutics potrebbe essere autorizzata già all'inizio di dicembre, il che significa che le farmacie potrebbero avere forniture limitate a portata di mano in settimane. Il trattamento di Pfizer viene somministrato in un ciclo di 30 pillole per cinque giorni; quello di Merck richiede 40 pillole per cinque giorni.

I farmaci antivirali hanno contribuito a infondere speranza tra gli alti funzionari dell'amministrazione che gli Stati Uniti saranno in grado di frenare il devastante bilancio della variante Delta e dei suoi predecessori. Alcuni esperti credono che il peggio della pandemia di coronavirus sia passato nel paese, in parte perché più di quattro su cinque americani dai 12 anni in su sono almeno parzialmente vaccinati.

Altri dicono che i tassi di infezione si sono semplicemente stabilizzati e potrebbero facilmente rimbalzare, specialmente con l'inizio dell'inverno. Dopo essere diminuita per più di un mese, la media giornaliera dei casi ha iniziato a salire. Nell'ultima settimana, un'analisi del New York Times mostra, una media di circa 85.800 casi di coronavirus è stata segnalata ogni giorno negli Stati Uniti, un aumento del 18% da due settimane fa. Il numero di morti, un indicatore in ritardo, è sceso del 15 per cento, a una media di quasi 1.100 morti al giorno.

"Penso che questi nuovi antivirali orali cambieranno il modo in cui il Covid è gestito", ha detto il dottor David Dowdy, professore associato di epidemiologia alla Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

"Questi aiuteranno a ridurre il carico sugli ospedali e il tasso di mortalità", ha detto, ma ha aggiunto che "anche senza queste pillole, quei numeri stanno scendendo".

I farmaci antivirali sono una nuova classe di trattamento per il Covid che alla fine dovrebbe raggiungere molti più pazienti di altri. I trattamenti con anticorpi monoclonali richiedono tipicamente infusioni, di solito date in ambulatori. Le pillole antivirali, in confronto, sono destinate ad essere ritirate in farmacia e prese per via orale a casa.

La loro promessa dipende in parte dall'accesso ai test rapidi da banco, perché le pillole hanno dimostrato di funzionare in cinque giorni o meno dopo lo sviluppo dei sintomi. Mentre il governo ha promesso 3 miliardi di dollari per i test rapidi e la Food and Drug Administration ne ha autorizzato una dozzina, un test in genere costa circa 12 dollari e non tutti possono facilmente ottenerne uno.

Uno dei più recenti test rapidi costa 7 dollari, però, ed entro la fine dell'anno l'offerta complessiva è proiettata ad essere quasi 10 volte quella che era in agosto, hanno detto i funzionari federali.

"C'è più disponibilità e più disponibilità online", ha detto il dottor Amesh A. Adalja, uno studioso senior al Johns Hopkins Center for Health Security.

"Ma non sono ancora utilizzati al loro pieno potenziale", ha aggiunto, e "i test veloci saranno fondamentali per questi test antivirali".

Un ostacolo molto più grande, almeno inizialmente, è probabile che sia la disponibilità. Merck dovrebbe fornire abbastanza dosi per coprire poco più di tre milioni di persone prima di febbraio. Pfizer dovrebbe fornirne abbastanza per coprire circa 300.000 persone entro la fine di febbraio, per poi aumentare bruscamente le consegne.

Ciò significa che il farmaco che è apparso meno efficace negli studi sarà più abbondante all'inizio. La pillola Pfizer ha ridotto il rischio di ospedalizzazione o morte dell'89 per cento se somministrata entro tre giorni dall'inizio dei sintomi. La pillola Merck era solo circa il 50 per cento efficace quando dato entro cinque giorni dall'inizio dei sintomi, anche se i diversi disegni e tempi degli studi clinici rendono i confronti imprecisi.

Entrambi i farmaci sono orientati verso le persone che hanno più di 65 anni o che hanno condizioni mediche che li mettono a più alto rischio di Covid grave. Pfizer ha presentato i dati che mostrano l'efficacia del trattamento solo per le persone non vaccinate ad alto rischio, anche se i funzionari hanno detto che l'azienda potrebbe presentare più dati in seguito come studi clinici progrediti.

Sia Pfizer che Merck, che hanno fatto domanda per l'autorizzazione del farmaco il mese scorso, hanno detto che sarebbe stato compito della Food and Drug Administration decidere quali gruppi sarebbero stati idonei a ricevere i trattamenti. Un gruppo di esperti che consiglia la Food and Drug Administration sui farmaci antimicrobici è previsto per la fine del mese per discutere il farmaco di Merck.

"Penso che questo sia un nuovo strumento potente in termini di mantenere le persone in vita e fuori dall'ospedale", ha detto il dottor Dowdy. "Ma le persone che otterranno queste medicine sono quelle che possono essere diagnosticate rapidamente e che sono abbastanza a rischio da indurre qualcuno a pensare che potrebbero aver bisogno di andare in ospedale".

Pfizer e Merck prevedono di aumentare la produzione nel corso del prossimo anno. Pfizer ha detto che si aspetta di essere in grado di produrre abbastanza pillole per coprire più di 21 milioni di persone nella prima metà del prossimo anno e 50 milioni entro la fine dell'anno.

L'Australia e la Gran Bretagna si sono già accaparrate parte della fornitura. Pfizer ha detto martedì di aver raggiunto un accordo per permettere ad altri produttori di produrre e vendere le pillole a basso costo per l'uso in 95 paesi in via di sviluppo.

Il governo degli Stati Uniti aveva inizialmente previsto di ordinare 1,7 milioni di cicli di trattamento di Pfizer, con un'opzione aggiuntiva per 3,3 milioni, per circa 700 dollari a ciclo. Ma con il contratto per 10 milioni di trattamenti, il costo dovrebbe essere significativamente inferiore - forse fino a 180 dollari in meno per trattamento.

Il contratto non è ancora definitivo, ma un annuncio è atteso questa settimana.

