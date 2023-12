LA CACCIA ALLE STREGHE IN NOME DELL’IDEOLOGIA WOKE GENERA FIGURE DI MERDA – IL PICCOLO TIFOSO HOLDEN ARMENTA SI PRESENTA ALLA PARTITA DI FOOTBALL DEI KANSAS CITY CHIEFS CON IL COPRICAPO DEI NATIVI INDIANI E LA FACCIA DIPINTA DI NERO E ROSSO – IL GIORNALISTA AFROAMERICANO, CARRON PHILLIPS, GIÀ CANDIDATO AL PULITZER, LO ACCUSA DI “APPROPRIAZIONE CULTURALE” E DI “BLACKFACE”. E SCATENA I SOCIAL – PECCATO CHE IL BAMBINO SIA DAVVERO UN NATIVO AMERICANO E CHE SI SIA DIPINTO LA FACCIA CON I COLORI DELLA SUA SQUADRA…

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

La cultura “woke" è finita sott'accusa e la vittima è un piccolo tifoso di football americano. Un giornalista sportivo, in difesa dei diritti civili delle minoranze, aveva attaccato pubblicamente un giovane fan dei Kansas City Chiefs, la squadra campione della Nfl, per essersi presentato allo stadio con il viso colorato di nero e aver indossato un copricapo indiano.

Secondo il reporter il bambino, Holden Armenta, era stato due volte razzista: verso gli afroamericani e verso i nativi. Ma il tifoso, come è emerso in seguito, è discendente di nativi americani e il viso non era stato colorato di nero per imitare gli afroamericani.

Per ore Carron Phillips, reporter afroamericano del New York Daily News, candidato in passato al Pulitzer, l’Oscar americano del giornalismo, aveva preso di mira il piccolo tifoso, aveva attaccato il “razzismo dilagante” nel Paese e inveito contro l’ondata conservatrice che vuole togliere dalle scuole lo studio della storia dello schiavismo.

Nel suo commento, Phillips aveva mostrando la foto del bambino allo stadio per la partita Las Vegas Raiders-Kansas City Chiefs: Holden aveva indosso la maglia rossa della sua squadra, in testa un multicolorato copricapo indiano e il viso in apparenza tinto tutto di nero.

Tre anni fa i Kansas City hanno vietato ai propri tifosi di indossare copricapo indiani, ma la partita a cui aveva preso parte Holden era a Las Vegas, per cui la restrizione imposta dai Chiefs non valeva.

Phillips ha accusato il bambino di essere stato doppiamente razzista, pubblicando l’immagine del profilo del bambino, con il volto colorato di nero e il copricapo da pellerossa. “Ha trovato il modo - ha scritto sul suo blog - di odiare allo stesso tempo la gente nera e i nativi americani”.

A chi gli ha fatto notare che il bambino avesse l’altra metà del viso colorata di rosso, a riprodurre i due colori dei Chiefs, Phillips ha risposto seccato: “Siete come quelli che odiano i messicani e poi indossano il sombrero”. E aggiunto: “State dando alle future generazioni il modo di ricreare un razzismo migliore di quello precedente”.

L’immagine del piccolo vestito da capo tribù è diventata virale ed è finita su tutti i media americani. Il commento ha generato reazioni indignate verso il reporter. Il proprietario di X, Elon Musk, si è unito al coro, rilanciando la precisazione sulla scelta dei colori che aveva smontato la ricostruzione di Phillips.

La piattaforma social ha pubblicato una nota a commento della foto incriminata, per spiegare come fosse ingannevole: il bambino aveva sì il volto colorato di nero, ma solo a metà. L’altra era rossa.

[…] a smontare la crociata del giornalista è stato l’intervento della madre del bambino, Shannon Armenta, che ha scritto su Facebook: “Lui è un nativo americano, fermatevi subito”. Il nonno di Holden ha fatto parte del Santa Ynez Band, un ufficio di rappresentanza della tribù di Chumash, nativi americani di Santa Barbara, California.

“L’accusa di razzismo è ridicola - ha aggiunto la donna - E’ stata pubblicata solo una foto di profilo per creare divisioni”. Il giornalista non ha fatto ulteriori commenti. Il giovane Holden, però, ha vissuto la sua giornata di riscatto: è stato votato come miglior costume da tifoso dei Chiefs. Per lui, alla fine della partita vinta da Kansas per 31-17, foto celebrativa con le cheerleaders.

