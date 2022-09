12 set 2022 19:25

IL CADAVERE DI UNA 20ENNE È STATO RITROVATO A CASSINO, NEL BASSO LAZIO – LA GIOVANE DONNA NON AVEVA CON SÉ ALCUN DOCUMENTO PER ESSERE IDENTIFICATA - NON SI ESCLUDE L'INVESTIMENTO - IL LUOGO IN CUI É STATA TROVATA, POTREBBE SUGGERIRE CHE IL CADAVERE SIA STATO LASCIATO LÌ, AI BORDI DELLA SUPERSTRADA, NON LONTANO DALL'OSPEDALE, PER FARLA VEDERE DAI PASSANTI E FARLA SOCCORRERE