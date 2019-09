I CADAVERI SI MUOVONO! - UN GRUPPO DI RICERCATORI AUSTRALIANI HA SCOPERTO CHE GLI SPASMI POST-MORTEM PROSEGUONO FINO A UN ANNO DAL DECESSO - IN PARTICOLARE SI MUOVONO LE BRACCIA CHE POSSONO PARTIRE DA UNA POSIZIONE LATERALE PER POI SPOSTARSI SOPRA AL CORPO. IN UN CASO UN BRACCIO SI È ALLONTANATO E POI È TORNATO AL SUO POSTO…

Mariella Bussolati per https://it.businessinsider.com

Abbiamo sempre pensato che una volta raggiunto il rigor mortis, saremmo rimasti nella stessa posizione per sempre, almeno finché una fitta folla di parassiti non avessero fatto sparire la nostra carne. Invece, pur senza diventare fantasmi, ci muoviamo. Era già noto che nelle prime fasi della decomposizione qualche piccolo spostamento potesse verificarsi, ma un team di ricerca forense australiano ha scoperto che il fenomeno continua ben più in là nel tempo: i cadaveri compiono movimenti fino a oltre un anno dall’attimo fatale. In particolare si muovono le braccia che possono partire da una posizione laterale per poi spostarsi sopra al corpo. In un caso un braccio si è allontanato e poi è tornato al suo posto.

SPASMI CADAVERICI

Queste ricerche sono state rese possibili da un laboratorio all’aperto chiamato Australian Facility for Taphonomic Experimental Research (Laboratorio australiano per la ricerca tafonomica sperimentale) detto anche After (dopo), che si trova in un luogo segreto nei dintorni di Sydney in Australia. La tafonomia è lo studio dei resti umani a livello fisico, chimico e biologico, e l’osservazione dei processi naturali è importante perché per esempio può aiutare a risolvere casi legati a crimini e individuare il momento esatto in cui sono avvenuti.

Per poter osservare il comportamento dei morti, il luogo viene lasciato nel modo più naturale possibile. Si tratta di 4 ettari di terra dove i cadaveri di donatori, che prima di morire hanno sottoscritto un contratto per donare i propri resti alla scienza, vengono monitorati costantemente. Vengono ricoperti da una gabbia, per evitare l’arrivo di animali predatori, e appoggiati direttamente sul suolo. Una volta terminato lo studio vengono restituiti alle famiglie. Ci sono altri impianti simili, detti body farm, negli Sati Uniti. Ma questo è il primo nell’emisfero sud, dove batteri, insetti e condizioni climatiche sono completamente diverse.

La scoperta dei movimenti è stata fatta grazie all‘installazione di un sistema di time lapse fotografico che rilevava le immagini ogni 30 minuti durante le ore diurne. L’esperimento è andato avanti per 6 mesi, e per tutto il periodo sono state osservate variazioni delle posizioni. Prima le osservazioni venivano fatte una volta alla settimana, o nei casi migliori una al giorno.

A volte alcune variazioni di posizione sono in realtà dovute agli insetti, che possono spostare alcune parti. In altre situazioni ad agire è la gravità, che cambia man mano che i tessuti diventano più soffici. In questo caso però si tratta di piccoli cambiamenti, mentre la ricerca australiana ha potuto notare una attività più ampia.