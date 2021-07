CADONO LE STELLE (E LE STRISCE) - CLAMOROSO ALLE OLIMPIADI: IL DREAM TEAM USA KO ALL'ESORDIO CONTRO LA FRANCIA! L’ULTIMA SCONFITTA DEI GIGANTI AMERICANI DI BASKET ERA STATA AD ATENE 2004 CONTRO L'ARGENTINA - INCREDIBILE SIMONE BILES: LA FUORICLASSE DELLA GINNASTA MONDIALE IN CORSA PER COMPETERE IN TUTTE E SEI LE FINALI, COMMETTE UN ERRORE MADORNALE DURANTE LA SUA PERFORMANCE, PENALIZZANDO LA SQUADRA AMERICANA – VIDEO

La Francia batte gli USA 83-76 alla Saitama Arena: è la prima sconfitta in 25 partite alle Olimpiadi per gli americani e per il Dream Team (l'ultima volta ad Atene 2004 quando gli statunitensi persero in semifinale contro la l'Argentina), che stecca l'esordio ai Giochi di Tokyo 2020. Un risultato a sorpresa che riscrive la storia del basket americano alle Olimpiadi. Alla squadra guidata da coach Popovich non sono bastati i 18 punti di Holiday. Dalla parte opposta brilla Fournier, miglior realizzatore del match con 28 punti e 4 rimbalzi.

Anche la migliore al mondo può sbagliare ed è successo alla fuoriclasse della ginnastica mondiale Simone Biles. La stella statunitense ha commesso un errore madornale: dopo un salto è ricaduta fuori dal tappetto. Questo non ha permesso agli Stati Uniti di dominare le qualificazioni a squadre di ginnastica femminile. Il tutto con il Comitato Olimpico russo a comandare la graduatoria col punteggio di 171.629 contro il 170.562 del team stelle e strisce. Una sbavatura in un'Olimpiade dove la Biles potrebbe scrivere la storia: infatti è in corsa per poter diventare la prima donna a competere in tutte e 6 le finali di ginnastica artistica in una Olimpiade dal 1992 (Shannon Miller, Lavinia Milosovici). Sulla strada della stellina americana c'è la nostra Vanessa Ferrari che guida la classifica provvisoria del corpo libero con 14,166 precedendo di 33 millesimi proprio la Biles.

