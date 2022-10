20 ott 2022 18:53

CAFFÈ SCORRETTO – POLEMICHE PER LA STRONZATA PROPOSTA DA UN BAR DI MODICA, IN PROVINCIA DI RAGUSA, DOVE IL TITOLARE HA PENSATO DI DIFFERENZIARE I PREZZI DEL CAFFÈ PER DONNE (0,70 EURO), UOMINI (0,80) E "LGBTQIAT+" (0,75) – IL PROPRIETARIO DEL LOCALE SI È DIFESO PARLANDO DI UNO SCHERZO, MA L’ARCIGAY SI È INCAZZATA: “UNA SUPERPROMO DISCRIMINATORIA”. MA PER CHI? PER GLI UOMINI CHE PAGANO DI PIÙ DI TUTTI?