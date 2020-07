RUTTE CI VUOLE FAR PAGARE TUTTE LE OLANDESI TROMBATE DAI VITELLONI ITALIANI IN RIVIERA? – “AIUTATEMI A TROVARE MIO PADRE. SI CHIAMAVA ITALO E SCRIVEVA POESIE” - IL POST DI UN’OLANDESE DI 50 ANNI, ADOTTATA ASSIEME ALLA GEMELLA: "NOSTRA MADRE BIOLOGICA RIMASE INCINTA DOPO UNA VACANZA A RICCIONE NEL 1969”. DI ITALO NON ESISTONO FOTO. NESSUN PARTICOLARE E NEMMENO UNA DESCRIZIONE FISICA. DI LUI RIMANGONO SOLO ALUNI VERSI: “UN AMORE SENZA BACI È COME UN GIARDINO SENZA FIORI”, “IL VENTO MORMORA, IL MARE TACE, A DIMENTICARMI DI TE NON SON CAPACE”