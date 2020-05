CAFONALISSIMO TEXAS – QUASI 200 PERSONE ARRESTATE E DUE UOMINI FERITI IN UNA SPARATORIA AL “GO TOPLESS JEEP WEEKEND”, IL FESTIVAL BURINO PER APPASSIONATI DI JEEP A CRYSTAL BEACH: FOTTENDOSENE DELLE REGOLE SUL DISTANZIAMENTO SOCIALE CENTINAIA DI RAGAZZI SI SONO RIVERSATI IN SPIAGGIA CON I LORO FUORISTRADA CARICHI DI GNOCCA E ALCOL PER UNA GIORNATA DI SBEVAZZATE E ANARCHIA PURA … VIDEO

Not even SNL could not write something as ridiculous as this actual, real news report from my local station pic.twitter.com/VVTziwuyOd — socially distant rendon (@maria_rendon97) May 18, 2020

DAGONEWS

go topless jeep weekend 13

Quasi 200 persone sono state arrestate e due uomini rimasti feriti in una sparatoria al cafonissimo "Go Topless Jeep Weekend" in Texas, dove centinaia di persone si sono riversate in spiaggia a bordo dei loro fuoristrada per una giornata di bevute e feste.

Centinaia di Jeep si sono date appuntamento a Crystal Beach per il festival sulla penisola di Bolivar, fottendosene del distanziamento sociale. Complessivamente 189 persone sono state arrestate e incarcerate durante il fine settimana, la maggior parte per guida in stato di ebbrezza. Due uomini sono rimasti feriti durante una sparatoria in seguito a una rissa.

go topless jeep weekend 4

L'ufficio dello sceriffo della contea di Galveston ha aumentato la presenza della polizia durante l'evento del fine settimana di quest'anno, ma come hanno riferito anche gli agenti far rispettare la distanza sociale era pressoché impossibile. «Questo è un nostro diritto. Questo è il motivo per cui viviamo qui. Questo è il motivo per cui l'America è fantastica» ha gridato un ragazzo dalla sua jeep stracarica di amici.

go topless jeep weekend 24

Il governatore repubblicano Greg Abbott e il Texas General Land Office hanno riaperto le spiagge il 1° maggio dopo il lockdown. Tuttavia, gli esperti avvertono che l'apertura dello stato possa essere stata precoce portando a una potenziale seconda ondata del virus. In Texas ci sono stati oltre 48.600 casi di COVID-19 e 1.300 morti.

