CAFONALONE VENEZIANO – ELODIE STRACCIA TUTTE E SI CONFERMA LA BOMBA SEXY DEL RED CARPET MENTRE CATE BLANCHETT RICICLA UN ABITO DI CINQUE ANNI FA – GRAZIE A UNA FOLATA DI VENTO ESTER EXPOSITO MOSTRA LE COSCE, TRA UNA TAYLOR HILL SENSUALE E UNA LOTTE VERBEEK ETERA – ALMODOVAR SEMBRA SBARCATO ALLE HAWAII CON LE SUE CAMICIE PRADA: E IN LAGUNA OGGI SONO APPRODATE ANCHE GIULIA DE LELLIS CON TROPPE BALZE E GEORGINA RODRIGUEZ IN TOTAL WHITE…

Federico Rocca per "www.vanityfair.it"

Seconda giornata di Mostra, e nel pomeriggio arrivano in Laguna due di quei personaggi destinati a far discutere: Giulia De Lellis e Georgina Rodriguez. Look casual – diciamo casual – per il loro approdo al Lido.

Se la prima opta per un abito da sposa ridotto al minimo sindacale, la seconda gioca la carta del completo formale. Dove formale potrebbe anche voler significare «che valorizza le forme». A legarle, il bianco immacolato dei loro outfit.

Ma il meglio verrà stasera, quando le vedremo sul red carpet?

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE

Red carpet di apertura per la strana (ma attesissima, come una boccata di aria fresca dopo una lunghissima apnea) 77esima edizione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.

Ospiti, oggettivamente pochi, ma altrettanto oggettivamente buoni. Sul tappeto rosso per la proiezione del film inaugurale Lacci, di Daniele Lucchetti, le presenze femminili hanno lasciato il segno, ognuna con la sua più caratteristica graffiata di stile.

A cominciare da lei, la prima star ad arrivare a Venezia, la più grande e più attesa: Cate Blanchett, presidente di giuria, che come sempre dà sfoggio di classe col suo abito a sirena firmato Esteban Cortazar. Ma anche di originalità: non è da tutte le star scegliere un abito già indossato (vintage? riciclato? fate voi), addirittura 5 anni fa, per la prémiere londinese del film Carol. Occhio alla schiena, perché è lì che trova posto la tutta la sexiness della creazione.

Non sfigura, al suo cospetto, la madrina della Mostra Anna Foglietta, cangiante tra il verde e il blu del suo Armani Privé. Non si possono non citare, poi, la più sensuale e la più sofisticata di questa prima serata al Lido. Elodie, la prima, in silver Versace, con spacco che dal Lido arriva a Mestre. Tilda Swinton , Leone alla carriera, la seconda. Che, in Chanel, ci conferma per l’ennesima volta quel che già sapevamo. Che più chic non ce n’è, con buona pace del resto del mondo.

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE

La star della giornata di pre-inaugurazione è la madrina di questa edizione della Mostra la radiosa Anna Foglietta. Il suo look – nella gallery – è solo il primo della lunga serie di outfit che analizzeremo, con tanto di voti, in questa 10 giorni di photocall, party e red carpet.

