CAFONALONE VENEZIANO – LE TRASPARENZE DI KATE HUDSON, CON UN VALENTINO ROSSO FUOCO, FANNO SOGNARE LE DAME E ACCENDONO I SOGNI PIPPAROLI DEGLI UOMINI – SALOME DEWAELS CON I CAPEZZOLI AL VENTO, VALENTINA CABASSI PANTERINA, LA TRISTEZZA EDOARDIANA DI MARIA SHARAPOVA, ANA LILY AMIRPOUR VESTITA A CASO SFILA COL CANE, LA BOMBASTICA MADALINA GHENEA APRE IL VESTITO E MOSTRA LE COSCE, NINA ZILLI IN GIALLO LIME È STATUARIA, LE SCARPE NO COMMENT DI NATALIA RYUMINA… - VIDEO

Gian Luca Bauzano per “www.corriere.it”

Nina Zilli energia pura: 8

Quando si dice saper prendere la nota giusta. Nina Zilli lo fa scegliendo un abito giallo limone con tacchi vertiginosi. Acconciatura costruita. Il tutto dà un po’ di energia pura al red carpet . E per non farsi e farci mancare nulla si bacia con il suo fidanzato, Daniele Lazzarin che le fa da cavaliere (anche lui senza togliersi gli occhiali da sole), per la gioia dei fotografi

Kate Hudson rosso e trasparenze: 7

Kate Hudson come la protagonista di ‘Mona Lisa And The Blood Moon’, film del quale è protagonista danza. Lap dance sul grande schermo, qui sul red carpet con trasparenze rosso fuoco by Valentino, accenna solo alcuni passi. Ma da tacchi altissimi

Charlotte Gainsbourg mini e simpatia: 6

Raggiunge la sufficienza Charlotte Gainsbourg con il look da red carpet rispetto a quello in denim dell’arrivo al Lido. Più che altro per la simpatia e la disinvoltura con cui affronta il red carpet. Sarà forse per il fatto che è tra le superstar della serata nel cast dell’atteso film Sundown

Tim Roth imbronciato: 5

Di tutti i ruoli interpretati da Tim Roth, quello dello psicologo protagonista della serie tv Lie To Me, esperto in comunicazione non verbale, qui non lo aiuta. Dalla tv Roth ci ha spiegato come interpretare i messaggi del corpo. Così il suo volto imbronciato, mani in tasca e completo con cravatta indossato «perché mi ci hanno costretto», denunciano apertamente (forse l’ha fatto apposta), il fatto che i red carpet il mirabolante attore non li ama. Compreso quello che deve calcare da contratto per la presentazione del suo film Sundown

Valentina Cabassi pantera: 6

Eravamo preoccupati. Ecco, le panterone (da red carpet) sono tornate. Davanti ai flash nessuna riesce a resistere alla tentazione. Così Valentina Cabassi modella e fidanzata del rapper Ernia, lo lascia per un attimo fuori inquadratura per mettersi in posa da starlette. E a chi inventa una nuova postura per la foto con gambetta che esce dallo spacco dell’abito da sera, Leone d’oro al glamour.

Cécile de France vestale: 7

Non è una delle “Illusions perdues” che danno titolo al film di Xavier Giannoli interpretato da Cécile de France, ma una certezza di stile il modello così ieratico indossato dall’attrice che del film è la protagonista: un abito di Alberta Ferretti, monospalla drappeggiato in satin di seta con fusciacca in vita color grigio perla

Salome Dewaels trasparenze: 5

Salome Dewaels ha scelto per il red carpet del film Illusions Perdues un abito dalle trasparenze evidenti. Nulla lasciato all’allusione o all’immaginazione. Nessun problema, ci mancherebbe. Forse una attitude che non fosse traducibile con: lo devo fare, lo faccio, avrebbe aiutato l’insieme

Maria Sharapova edoardiana: 6/7

Un modello che evoca il british style dei tempi edoardiani, quello scelto dall’ex campionessa di tennis Maria Sharapova. Certo un periodo complesso e particolare quello edoardiano e non solo per il Regno Unito di allora. Altrettanto lo erano i dettami della moda. L’abito è elegante, certo, ma una volée di allegria ci sarebbe stata davvero bene

Greta Scarano à la garçon:7

Il classico tuxedo maschile trasformato da Monsieur Yves Saint Laurent in power suit femminile. Da allora sempre una garanzia. Così l’attrice Greta Scarano sceglie una soluzione analoga. Occhio bistrato, capello impomatato e modello Dolce&Gabbana dalle proporzioni over, costruito in modo certosino e dal mood contemporaneo. Red carpet da flash

Hofit Golan coraggiosa: 7

Meno male che con uno dei suoi modellini con gonna monumentale, la modella influencer e presentatrice tv Hofit Golan l’ha tenuto per il red carpet di Venezia. Pensavamo li avesse usati tutti per salire la scalinata del Festival concorrente, quello di Cannes. Invece... Come dubitarne. Meriterebbe un bel 5 per la ripetitività. Ma spostare una tale struttura sulla Laguna significa amare le sfide. Quindi 7 per il coraggio

