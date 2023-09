CAFONATE D'AMERICA - A LAS VEGAS APRE LA "MSG SPHERE", L'EDIFICIO SFERICO PIU' GRANDE DEL MONDO PER L'INTRATTENIMENTO - IL PALAZZETTO, PROGETTATO PER OSPITARE PARTITE, CONCERTI E EVENTI DI OGNI GENERE, È ALTO OLTRE 110 METRI E LARGO I 157, È RIVESTITO DA 1,2 MILIONI DI LED PER PROIETTARE OGNI TIPO DI IMMAGINE ED È DOTATO DI OLTRE 160 MILA ALTOPARLANTI, SEDILI TATTILI, LUCI LAMPEGGIANTI, SIMULAZIONI ATMOSFERICHE, E PERSINO DIFFUSORI DI PROFUMO...

msg sphere las vegas 6

Estratto dell'articolo di Valeria Arnaldi per “il Messaggero”

[…] Si chiama Sphere e può avere qualsiasi "aspetto" il nuovo simbolo e soprattutto la nuova magia di Las Vegas […]: un enorme edificio sferico - è il più grande al mondo per l'intrattenimento - alto oltre 110 metri e largo più di 157 metri, rivestito da 1,2 milioni di led che possono essere programmati per creare e far lampeggiare ogni tipo di immagine. Progettato dallo studio Populous e con la costruzione ritardata dalla pandemia - 2,1 miliardi di euro il costo totale - Sphere può ospitare circa 18mila persone.

L'EVENTO

msg sphere las vegas 4

A tenerla a battesimo saranno gli U2, con U2:UV Achtung Baby Live at Sphere, ciclo di 25 concerti, che prenderà il via il 29 settembre e proseguirà fino al 16 dicembre […] Non mancheranno proiezioni del film Postcard From Earth di Darren Aronofsky per mostrare le bellezze del pianeta. «Vedo Sphere come una grande opportunità per strappare le persone dal trambusto della Strip di Las Vegas in tutta la sua follia costruita dall'uomo e immergerle il più possibile nella meraviglia e nella bellezza del mondo naturale», dice il regista.

REGNO DEL FANTASTICO

msg sphere las vegas 5

Un'occasione speciale anche per scoprire le potenzialità dell'edificio. Sì, perché, a schermo e sistemi audio - oltre 160 mila gli altoparlanti - si aggiungono sedili tattili, luci lampeggianti, simulazioni atmosferiche, macchine 4D, senza dimenticare diffusori di profumo, insomma tutto ciò che serve per creare una vera "narrazione" e, più ancora, per donare la sensazione di trovarsi in un posto altro, regno del fantastico e luogo delle arti. Sphere at The Venetian si trova in Sands Avenue, a Est della Strip.

msg sphere las vegas 3

E, ben lungi dal farne "dimenticare" fascini e tentazioni, l'apertura di Sphere diventa lo spunto per mettersi in viaggio e andare alla scoperta - o riscoperta che sia - della "magia" della città, che, nel deserto, ricostruisce la sua piccola Venezia, una mini Tour Eiffel, la Statua della Libertà in scala, una piramide e quant'altro, a raccontare sogno e creatività dell'uomo, che qui pare aver costruito la sua idea di "paradiso" pop. […]

msg sphere las vegas 2

Largo allora alla fantasia a Las Vegas, ma prima ancora forse, alla fantasia di Las Vegas, che è stata ed è meta del desiderio di più generazioni. Perché è l'utopia, in cemento, luci e colori, del luogo in cui tutto si può fare e diventare, dove la fortuna si concede - anche se il più delle volte, si fa solo rincorrere - e il destino può mutare in un lancio di dadi. o[…]

msg sphere a las vegas 5 msg sphere a las vegas 7 msg sphere a las vegas 1 msg sphere a las vegas 8 msg sphere a las vegas 2 msg sphere a las vegas 3 msg sphere a las vegas 4 msg sphere las vegas 1