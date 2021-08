MBAPPÉ AL REAL MADRID E CRISTIANO RONALDO AL PSG? - SCONCERTI: “IO PRENDEREI SEMPRE MBAPPÉ PERCHÉ SE NON ALTRO HA QUINDICI ANNI IN MENO, MA RONALDO È FORSE IL MIGLIOR ATTACCANTE CHE SI RICORDI. PENSARE DI POTERLI MESCOLARE E COMUNQUE PERDERLI PER ACQUISTARLI ANCORA, È IL NON SENSO DI UN CALCIO CHE HA SMESSO DI ESSERE GIOCO DI SQUADRA PER DIVENTARE LA SOLITUDINE DEI PIÙ RICCHI. AVRÀ PIÙ VANTAGGI IL REAL CON MBAPPÉ CHE IL PSG CON RONALDO PERCHÉ…”