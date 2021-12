18 dic 2021 16:15

CAIRO AMARO – IL GIP DI MILANO HA ARCHIVIATO L’INCHIESTA PER USURA NELLA VENDITA DI RCS A BLACKSTONE DELLA SEDE DEL “CORRIERE DELLA SERA” IN VIA SOLFERINO – LA CONCLUSIONE DEGLI INQUIRENTI È CHE NELL’OPERAZIONE NON C’È STATO ALCUN “VANTAGGIO USURARIO”. SI TRATTA DI UN’INDAGINE PARALLELA AL CONTENZIOSO APERTO TRA RCS E BLACKSTONE, CHE HA GIÀ DATO RAGIONE AL FONDO AMERICANO (CHE HA CHIESTO I DANNI A URBANETTO)