Dal “Fatto quotidiano”

Nella straordinaria epopea del Corriere Urbano, quotidiano milanese un tempo noto come Corriere della Sera, ieri è stato raggiunto un nuovo picco. A pagina 45, infatti, si dava conto di una nuova entusiasmante giornata del proprietario di Rcs, Urbano Cairo. L’articolo, anche se inizialmente non si capisce perché, è vergato da un cronista all’uopo inviato sull’isola di Capri.

C’è tutto Cairo: “Ho acquistato cinque aziende che complessivamente perdevano 400 milioni l’anno, ora ne guadagnano 100”. Prendete il Torino: “Un’attività fallita: ho investito oltre 60 milioni e a un certo punto perdevo 1 milione al mese, ora ho recuperato". Poi c’è il Cairo economista:“La spesa pubblica in beni e servizi vale circa 140 miliardi: se riuscissimo a tagliare sprechi e inefficienze del 25%, vorrebbe dire recuperare 35 miliardi”.

E tagliare 35 miliardi, nel suo mondo, è possibile dall’oggi al domani e senza avere effetti recessivi. Poi ci sono proposte mai sentite prima: tipo che l’Italia deve puntare sul turismo. Insomma il pezzo fila via indimenticabile, come tutti quelli che riguardano il sciur padron, ma resta il mistero di cosa ci faccia Cairo a Capri. Lo si scopre a poche righe dalla fine, quando finalmente entrano in scena i Giovani di Confindustria, che pure hanno pagato tutta la baracca sulla costosa isola. E vabbè: ubi Cairo, minor cessat.