A CAIVANO HA VINTO LA PAURA – SOLO DUECENTO PERSONE SONO SCESE IN STRADA PER MANIFESTARE CONTRO LE VIOLENZE SESSUALI SULLE DUE CUGINETTE DI 10 E 12 ANNI: I RESIDENTI TEMONO RITORSIONI E SONO TERRORIZZATI VISTO CHE TRA GLI STUPRATORI CI SONO ANCHE FIGLI DI BOSS – CHI NON HA PAURA È DON MAURIZIO PATRICIELLO, IL PRETE ANTICLAN, CHE SVELENA SU DE LUCA: “QUI LO STATO NON C’È? LO PUÒ DIRE UNA MAMMA, NON LUI CHE È UN UOMO DELLO STATO…”

Estratto dell’articolo di Adolfo Pappalardo per “Il Mattino”

[…] di Caivano, e ancor di più dal parco Verde, il luogo dell'orrore, non è certo venuta molta gente a questa manifestazione sotto la pioggia battente che alla fine raccoglie poco più di 200 persone. Vuoi per paura, ancor più per la vergogna, di abitare comunque gomito a gomito con quella banda di adolescenti (e le loro famiglie) che ha violentato per settimane le due cuginette di 10 e 12 anni.

[…] don Maurizio Patriciello, il prete anticlan finito sotto scorta, conosce tutto e tutti di questi casermoni. […] «È come un cancro. Ormai la diagnosi c'è, è un male che uccide, ma che aspettiamo per la terapia? Oppure vogliamo che il cancro uccida un nostro figlio mentre i medici non fanno nulla? Parlare non serve più», chiede, retoricamente, anzi accusa don Maurizio dal pulpito della sua chiesa alla fine della manifestazione partita da qui e chiusa davanti all'ex centro sportivo, uno dei luoghi in cui si sarebbero consumate le violenze contro le due ragazzine.

[…] don Maurizio. Ringrazia la Meloni che sarà qui dopodomani […] e se la prende con chi dice come «qui non ci sia lo Stato» e chiede più militari. In ultimo proprio il governatore dem De Luca appena qualche ora prima. «Eh no, un conto è che lo dica una mamma, un altro è che lo dica un uomo dello Stato come lui...», rimarca il sacerdote che aggiunge: «E più che poliziotti, ci fossero più professori. Io non andrò mai via da qui, sarei un traditore. Vorrei solo che un bambino nato al parco Verde abbia le stesse possibilità di uno nato a Chiaia».

[…] Sono diversi i politici presenti. Non cercano taccuini e telecamere con lo sguardo ma si limitano a rimarcare un esserci non scontato. Destra e sinistra. Con il gruppo M5s più numeroso. Dall'ex presidente della Camera Roberto Fico ai parlamentari Alfonso Colucci, Antonio Caso, Michele Gubitosa e Pasquale Penza, originario proprio di Caivano. Poi la sottosegretaria leghista Pina Castiello, la deputata di Forza Italia Annarita Patriarca e il collega verde Francesco Emilio Borrelli che è stato tra i promotori dell'iniziativa.

E diversi sindaci dei paesi limitrofi con l'assessore regionale alla Legalità, Mario Morcone, e il vicesindaco della Città metropolitana Giuseppe Cirillo. In mezzo, dietro uno striscione, la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno

[…] Attorno la presenza delle forze dell'ordine è enorme. Strade presidiate e una calma nel rione che è surreale. Niente moto che sfrecciano, né musica a tutto volume che arriva dalle case. Ma è una calma solo apparente. […]

