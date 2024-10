8 ott 2024 10:24

CALABRIA SAUDITA/ 2 - A REGGIO CALABRIA UN 88ENNE APPICCA UN INCENDIO A UNA PALAZZINA, CAUSANDO GRAVI DANNI ALLA STRUTTURA E FACENDO ESPLODERE UN’AUTO PARCHEGGIATA AL SUO INTERNO - AVREBBE POTUTO CAUSARE UNA STRAGE: PER FORTUNA NON CI SONO STATE VITTIME PERCHÉ LA FAMIGLIA RESIDENTE NELLO STABILE È RIUSCITA A METTERSI IN SALVO GRAZIE ALL'INTERVENTO TEMPESTIVO DEI CARABINIERI E DEI VIGILI DEL FUOCO - L’ANZIANO HA OSCURATO LE TELECAMERE CON LA VERNICE NERA E POI E’ PASSATO ALL’AZIONE. IL MOTIVO? DISSIDI CON IL PROPRIETARIO DELLA PALAZZINA…