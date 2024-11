UN CALCIATORE DI 19 ANNI È MORTO UCCISO DA UN COLPO DI PISTOLA A SAN SEBASTIANO AL VESUVIO, IN PROVINCIA DI NAPOLI – A SPARARE SAREBBE STATO UN 17ENNE, POI FUGGITO IN AUTO - NELLA SPARATORIA È RIMASTO FERITO ANCHE UN ALTRO RAGAZZO – I VIDEO SU TIKTOK, LO SPORT, IL MARE: IL RITRATTO DELLA VITTIMA, SANTO ROMANO

santo romano, il 19enne ucciso a san sebastiano al vesuvio 1

A sparare contro Santo Romano, il calciatore 19enne ucciso la scorsa notte, potrebbe essere stato un minorenne. È questa l'ipotesi sulla quale stanno lavorando i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco che indagano sull'omicidio del giovane calciatore di Volla, ucciso a colpi di pistola la scorsa notte in piazza Raffaele Capasso, a due passi dal Municipio di San Sebastiano al Vesuvio.

La sparatoria è avvenuta al culmine di una lite con un secondo gruppo di giovanissimi, tra i quali un 17enne della periferia di Napoli, poi fuggito a bordo di un'auto. Nella sparatoria è rimasto ferito ad un gomito anche un altro 19enne, amico di Santo Romano, tuttora ricoverato all'Ospedale del Mare, ma non in pericolo di vita. La vittima era il portiere della squadra di calcio Asd Micri che milita nel campionato di Eccellenza.

santo romano, il 19enne ucciso a san sebastiano al vesuvio 3

Dai social le immagini di un giovane ragazzo normale di 19 anni. I selfie allo specchio, la condivisione delle sue passioni, il amre, lo sport. Qualche lip sync su TikTok con gli amici, qualche foto in posa. Santo Romano, 19 anni, è morto questa notte,

"Lavora presso Asd Micri" campeggia nella sua sezione "Lavoro" su Facebook. Perché quella per il calcio è una fede, una passione e la sua scuola calcio era il suo punto di riferimento. Tifoso del Napoli, l'utlimo post condiviso su Facebook dal giovane Santo Romano è proprio la notizia che la Micri è in Eccellenza.

santo romano, il 19enne ucciso a san sebastiano al vesuvio 5

Foto in posa davanti al golfo di Napoli, lunghe giornate con gli amici in spiaggia e in moto d'acqua. E poi serate in barca e in discoteca. La vita di Santo Romano sembra quella di un normalissimo ragazzo di 19 anni che va in vacanza con gli amici. In uno degli ultimi caroselli condivisi, Santo sceglie la canzone “Mare e Luna” di Pino Daniele a fare da sfondo a delle sue foto.

Lip sync su TikTok, mood strafottente. "Quanto cazzo sono British" dice alla telecamera mentre riproduce la canzone del rapper TonyEffe.

santo romano, il 19enne ucciso a san sebastiano al vesuvio 4