18 lug 2022 14:20

IL CALCIO DELL’ASINO PER ALBERTO GENOVESE: VIENE SCARICATO ANCHE DALLA EX FIDANZATA, SARAH BORRUSO - I LEGALI DELLA DONNA, A PROCESSO PER VIOLENZA SESSUALE SU UNA 23ENNE A IBIZA INSIEME A GENOVESE, PROVANO A SMOLLARE OGNI RESPONSABILITA’ ALL’IMPRENDITORE: “DEVE ESSERE CONSIDERATA UNA VITTIMA DI ALBERTO GENOVESE E VA ASSOLTA CON LA FORMULA PIÙ AMPIA”