16 mar 2023 12:19

UN CALCIO AGLI ULTRÀ – IN EUROPA NON C’È UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE TRA LE FORZE DELL'ORDINE DEI VARI STATI IN MERITO AI TIFOSI VIOLENTI E COSÌ GLI ULTRÀ RIESCONO A METTERE A FERRO E FUOCO LE CITTÀ, COME SUCCESSO IERI A NAPOLI – LA TRASFERTA DEI TIFOSI DELL'EINTRACHT FRANCOFORTE ERA UN DISASTRO ANNUNCIATO: IL 21 FEBBRAIO, PRIMA DELLA PARTITA DI ANDATA CONTRO IL NAPOLI I TIFOSI PARTENOPEI ERANO STATI AGGREDITI NEI RISTORANTI – LE ALLEANZE E LE RIVALITÀ TRA LE TIFOSERIE IN EUROPA…