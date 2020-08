LA CALDA ESTATE DEI MIGRANTI – IL SINDACO DI LAMPEDUSA CHIUDE L’HOTSPOT! PENSATO PER OSPITARE 95 PERSONE, ORA CE NE SONO MILLE: “I PROSSIMI CHE ARRIVERANNO DOVRANNO STARE SUL MOLO. È PEGGIO DEL 2011” – IL PRIMO CITTADINO DI POZZALLO: “DOV’È IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO? DOV’È IL MINISTRO DELLA SALUTE?” – IL VIDEO GIRATO DENTRO IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DELL’ISOLA

LAMPEDUSA, L'HOTSPOT AL COLLASSO

lampedusa, hotspot al collasso 2

1– MIGRANTI: LAMPEDUSA, HOTSPOT AL COLLASSO. DI MAIO: "GOVERNO COMPATTO E PRONTO AD AGIRE"

Da www.ansa.it

Ancora arrivi di migranti sulle coste italiane, con una situazione sempre più esplosiva nel centro di prima accoglienza di Lampedusa, "ora chiuso perché - riferisce il sindaco - all'interno ci sono un migliaio di persone", un numero dieci volte maggiore rispetto alla capienza prevista dalla struttura.

Al Centro temporaneo di permanenza di Torino si sono invece verificati disordini, durante i quali un carabiniere è rimasto ferito. E restano ricoverati nel reparto Covid dell'ospedale di Livorno i cinque migranti che nelle scorse ore per sfuggire ai controlli si erano gettati nelle acque del porto di una nave traghetto proveniente da Malta.

Intanto in mare gli appelli ai soccorsi proseguono: nel Mediterraneo continuano le segnalazioni di barconi in difficoltà, in particolare un'imbarcazione con 71 persone al largo di Malta per la quale Alarm Phone ha lanciato l'allarme. Gli sbarchi a Lampedusa sono ripresi a pieno ritmo: ne sono stati registrati sette 'autonomi', direttamente sulla terraferma, oltre al soccorso di un barchino nelle acque antistanti.

salvatore martello sindaco lampedusa

Con gli otto sbarchi, l'ultimo con 52 migranti, sono giunte 250 persone. E nell'hotspot ce ne sono ora in tutto 950. Una situazione talmente insostenibile da spingere il sindaco, Totò Martello, ad invocare un "immediato trasferimento di migranti" e "annunciare che i prossimi che arriveranno dovranno stare sul molo".

Martello chiede anche al premier Conte di dichiarare lo stato di emergenza "considerato che in due settimane abbiamo avuto 250 sbarchi. Cinquemila persone in 28 giorni, numero superiore al 2011: in quel caso il governo dichiarò lo stato di emergenza".

luciana lamorgese giuseppe conte luigi di maio 1

A parlare di "situazione delicata" è lo stesso direttore dell'hotspot di Lampedusa, Gian Lorenzo Marinese. Poche ore dopo i continui appelli, la Prefettura di Agrigento ha varato un nuovo piano di trasferimenti: saranno 170 i migranti che lasceranno l'hotspot per raggiungere Porto Empedocle, ad Agrigento. E un'ulteriore scelta del governo, come anche ipotizzato, di svuotare Lampedusa verso Pozzallo non convincerebbe il sindaco della città Roberto Ammatuna: "Continuo a dire 'no' ai trasferimenti nella nostra tensostruttura perché è piena".

migranti a lampedusa 2

2 – SICILIA, SINDACI IN RIVOLTA: «ORA STATO D'EMERGENZA» ALTRI 28 MIGRANTI IN FUGA

Valentina Raffa per “il Giornale”

Se c' è qualcuno al timone dell' Italia presa d' assalto dai migranti che sbarcano senza ostacoli di sorta, anzi accolti pur non avendo diritto, in molti, a permanere nel nostro territorio, beh allora dovrebbe iniziare a manovrarlo questo timone, non lasciare fare al fato.

migranti arrivano a lampedusa

L' appello cade nel vuoto, perché continuiamo ad accogliere a dismisura, tanto che persino i sindaci favorevoli all' accoglienza si sono rotti di dover fare i conti con una continua emergenza, di dover dare ai cittadini quelle rassicurazioni che giungono loro dal governo ma che nella realtà non sono seguite dai fatti.

E così Lampedusa continua ad affondare e con essa l' Italia su cui questo governo ha spalmato migranti, compresi quelli positivi al coronavirus, arrivando, pur di non dire no, a stiparli in strutture sovraffollate, che si sono trasformate in diversi casi in colabrodo con fughe in massa.

lampedusa, hotspot al collasso 3

Da Lampedusa torna a tuonare il sindaco Totò Martello: «È peggio del 2011! Bisogna svuotare l' hotspot dove sono ospitate circa 950 persone ma se ne possono ospitare 95». Martello si interroga su come mai il presidente Conte non dichiari lo stato di emergenza «considerato che in due settimane abbiamo avuto 250 sbarchi.

Cinquemila persone in 28 giorni, numero superiore al 2011: in quel caso il governo dichiarò lo stato di emergenza». Invece anche nella notte tra venerdì e ieri ci sono stati 8 sbarchi con 250 migranti.

Mentre la prefettura di Agrigento pianifica trasferimenti dall' isola, Martello precisa: «chi arriva starà sul molo».

ROBERTO AMMATUNA POZZALLO

Non c' è altra soluzione nemmeno a Pozzallo, dove il primo cittadino, Roberto Ammatuna, che non si è mai tirato indietro dinanzi all' accoglienza, ha messo dei paletti.

I migranti da giorni transitano dal molo senza entrare in città, anche alla luce del fatto che nell' hotspot, quasi pieno, ci sono 16 migranti isolati perché positivi al covid-19.

«La situazione può diventare drammatica. Serve un vertice straordinario del governo».

Ieri la presenza di migranti in banchina ha interferito con le attività commerciali. «Non deve più accadere», dice Ammatuna che bacchetta il governo «assente».

migranti a lampedusa 1

«Dov' è il presidente del Consiglio? Dove il ministro della Salute, quello delle Infrastrutture per coordinare l' accoglienza?». Il sindaco denuncia anche la mancanza di «procedure chiare e precise» riguardo ai trasferimenti. «I tamponi oro-faringei devono essere eseguiti subito nei posti di sbarco e non nei porti di transito. In una settimana a Pozzallo ne sono stati eseguiti più di 500».

luciana lamorgese luigi di maio

Eppure il fenomeno migratorio flagella l' Italia da un bel pezzo e lo stesso ministro dell' Interno Lamorgese, ricevendo a Roma Ammatuna, aveva garantito linee guida sull' accoglienza.

Invece che si fa? Vengono trasferiti a Palermo 33 migranti positivi al covid-19 e li si lascia in quarantena fiduciaria obbligatoria. Un egiziano si allontana per fare rientro in hotel ore dopo. E in 28 scappano dall' ex azienda don Pietro di c.da Cifali a Comiso (Ragusa), dove ci sono anche 9 positivi e gente in quarantena, e un carabiniere rimane ferito. Ne dà notizia l' assessore siciliano alla Salute Ruggero Razza.

«L' emergenza sanitaria la stiamo affrontando come Regione, ma lo Stato faccia scelte coerenti per la gestione emergenziale e cerchiamo di rilanciare accordi di cooperazione. Chi arriva dalla Tunisia non fugge dalla guerra, ma è migrante economico».

lampedusa

Altri 5 migranti hanno tentato la fuga venerdì sera da un traghetto Moby che veniva da Malta e aveva fatto tappa a Napoli. Si sono tuffati ma uno non sapeva nuotare.

È stato salvato dalla guardia costiera di Livorno. Gli altri 4 sono stati rintracciati dalla polizia.

MIGRANTI LAMPEDUSA 1 migranti arrivano a lampedusa 2 MATTEO SALVINI NELL HOTSPOT DI LAMPEDUSA MIGRANTI TUNISINI CON BARBONCINO ARRIVANO A LAMPEDUSA lampedusa migranti sbarcano sull'isola dei conigli a lampedusa in mezzo ai turisti migranti arrivano a lampedusa 3 MATTEO SALVINI NELL HOTSPOT DI LAMPEDUSA migranti sbarcano sull'isola dei conigli a lampedusa in mezzo ai turisti 2 lampedusa lampedusa Migranti al molo Favarolo di Lampedusa migranti arrivano a lampedusa 1