CALDA GIOVENTÙ – A LIVORNO DUE STUDENTI FANNO SESSO A SCUOLA E VENGONO FILMATI DAI COMPAGNI, CHE GIRANO TUTTO NELLE CHAT DELL’ISTITUTO – LA COPPIA AVEVA DECISO DI CONSUMARE IL RAPPORTO NEI BAGNI ALL'ULTIMO PIANO, "APPOGGIANDOSI" ALLA FINESTRA, E DA FUORI, OVVIAMENTE, SI VEDEVA TUTTO...

Da www.livornotoday.it

SESSO NEI BAGNI A SCUOLA A LIVORNO - UN FRAME DEL VIDEO

Un ragazzo e una ragazza ripresi in un video mentre fanno sesso a scuola. Il filmato diventa subito virale sulle chat degli studenti e, in qualche modo, arriva persino a qualche genitore nonché ai professori che informano la dirigenza scolastica dell'accaduto, da subito al lavoro per chiarire internamente la vicenda, tutelare i giovanissimi e, eventualmente, prendere i dovuti provvedimenti.

Succede in un istituto superiore di Livorno nella mattina di ieri, venerdì 14 gennaio. Nel video, girato dall'esterno dell'edificio presumibilmente da qualche coetaneo e arrivato anche alla polizia postale, si vedono i volti dei due studenti a una finestra dell'ultimo piano della scuola mentre sembrano intenti a consumare un rapporto sessuale.

SESSO NEI BAGNI A SCUOLA A LIVORNO - UN FRAME DEL VIDEO

Spetterà adesso alla dirigenza scolastica approfondire la vicenda nel rispetto e nella tutela di tutti e ricostruire quanto successo all'interno della scuola.