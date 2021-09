IL CALDO DA' VERAMENTE ALLA TESTA (E NON SOLO) – L’ESTATE È QUASI FINITA, MA L’ANTICICLONE AFRICANO CONTINUA A TORMENTARCI, PORTANDO TEMPERATURE PIÙ ALTE DELLA MEDIA DI SETTEMBRE – L'ESTATE 2021, D'ALTRA PARTE, È STATA LA PIÙ CALDA DEGLI ULTIMI 30 ANNI IN EUROPA E HA SUPERATO DI 0,1 GRADI LE PRECEDENTI - IL DOTTOR EUGENIO CARADONNA: “IL CAMBIO DI STAGIONE E IL COVID E POSSONO TRASFORMARE SETTEMBRE IN UN MESE NERO PER MILIONI DI ITALIANI. SI CALCOLA CHE UNO SU TRE…”

Ha trovato una strada libera l'Anticiclone Africano. Lucifero può, quindi, continuare a soffiare aria calda e molto calda sul nostro Paese. I termometri sono tornati a segnare valori tipicamente estivi, più alti della media di settembre.

L'alta pressione africana, secondo i meteorologi, stazionerà a lungo sul Mediterraneo, proteggendo le regioni meridionali dalle correnti atlantiche e facendo innalzare le temperature sopra la media.

Temperature anche oltre i 35 mentre la nostra testa e il nostro organismo, complice la ripresa lavorativa, credono di aver lasciato l'estate alle spalle.

Un'estate torrida con la quale si continua a convivere. Apparentemente una bella condizione, in realtà una piccola-grande fatica vista l'energia che ci portano via il caldo e l'umidità. A rendere fastidioso il clima di quest' estate è, infatti, anche l'umidità che ci fa avvertire di più l'afa con una sensazione di spossatezza.

Non bastano, oggi, qualche serata e nottata più fresche per riportare il termometro a temperature accettabili. Prima delle ferie il clima si sopportava in vista del relax, ora può diventare fonte di malessere. Senza contare lo stress pandemia. «Queste temperature si protraggono a lungo già da qualche anno - è il commento di Salvatore Di Salvo psichiatra presidente dell'Associazione per la ricerca sulla depressione - richiedendo all'organismo un adattamento impegnativo. Una spesa di energie psichiche superiore a quelle che potremmo impiegare».

Certo è che il gran caldo, soprattutto quando non ce lo aspettiamo, abbassa la soglia di tolleranza. E anche chi non è metereopatico, risente di questa instabilità perché tutto l'organismo ne viene coinvolto con sintomi che vanno dall'irritabilità al mal di testa, all'insonnia, alle palpitazioni. É importante continuare a mangiare come nei mesi scorsi. Scegliendo cibi leggeri e nutrienti, poche proteine e molta acqua.

«Moderare il consumo di piatti elaborati e ricchi di grassi - consigliano gli esperti del Ministero della Salute - Con il caldo, l'organismo consuma meno energia. È consigliabile moderare l'apporto calorico, diminuendo anche la quantità di sale da aggiungere durante la preparazione. Condire con olio d'oliva a crudo. Limitare il consumo di bevande moderatamente alcoliche come vino e birra. Evitare quelle ad alto contenuto di alcol».

Continuare a bere almeno due litri d'acqua al giorno. Con il caldo continuo è possibile che la pressione arteriosa si abbassi e, di conseguenza, ci si senta deboli e affaticati. Da non dimenticare, suggeriscono gli pneumologi, che questa afa settembrina aggrava anche i sintomi di asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva.

«Il caldo persistente mentre si ricomincia, il cambio di stagione, il Covid e i consueti problemi possono trasformare settembre in un mese nero per milioni di italiani. Si calcola che uno su tre soffre di alti livelli di stress - sottolinea Eugenio Caradonna presidente della Società italiana di medicina e chirurgia rigenerativa polispecialistica.- Non si tratta quindi di trascurabile e limitato problema di salute in quanto questo svolge un'azione dannosa sull'intero organismo e sulla nostra capacità di rigenerare i tessuti delle cellule».

Ma come fare a quantificare il nostro stress? Grazie ad un semplice esame del sangue oggi è possibile monitorarlo. In particolare, lo si può fare attraverso un'analisi dei livelli delle staminali, cellule che riparano i danni che naturalmente si verificano ogni giorno nell'organismo.

«Il livello nel sangue andrebbe perciò monitorato regolarmente così come già avviene per la glicemia o i trigliceridi - prosegue Caradonna - L'esame non è di per sé costoso o difficile da svolgere. Richiede però che i dati siano interpretati da personale medico con una notevole esperienza nel settore. Si tratta di una serie di valori che vanno collegati ad altri parametri».

La Società italiana di medicina e chirurgia rigenerativa polispecialistica con Pietro Formisano, docente di Patologia clinica della Federico II di Napoli, e Arnolfo Petruzziello, direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari dell'Aorn di Caserta, ha anche elaborato una specifica modalità d'analisi attraverso un complesso sistema di tabelle con il quale è possibile «correlare la numerosità delle cellule staminali alla presenza dello stress e anche l'incidenza di gravi patologie». Da qui è possibile avviare percorsi di cura personalizzati. Sia per i giovani che per gli anziani.

L’estate del 2021 è stata la più calda in Europa negli ultimi 30 anni, di un grado superiore alla media del periodo 1991–2020. Lo ha reso noto l’osservatorio Ue sul clima Copernicus.

In Europa l’estate di quest’anno ha superato di 0,1 gradi le precedenti estati più calde, quelle del 2010 e del 2018. A livello mondiale, agosto 2021 è stato il terzo agosto più caldo mai registrato (a pari merito con l’agosto 2017), superiore di poco più di 0,3 gradi rispetto alla media 1991-2020.

Secondo Copernicus l’agosto del 2021 nel vecchio continente, ha registrato temperature simili alla media nel periodo 1991-2020, ma con condizioni differenti nel continente: temperature massime da record nei paesi del Mediterraneo, temperature più alte della media ad est, temperature sotto la media al nord.

Nel mese di agosto in Italia si sono registrate temperature record, come quella segnata dal termometro l’11 agosto a Contrada Monastero (Siracusa). Quel giorno si toccarono i 48,8 gradi diventando la temperatura più alta mai registrata nel vecchio continente, superando quello di Atene del 10 luglio 1977 (48.5°C).

