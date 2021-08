11 ago 2021 20:13

IL CALDO DÀ ALLA TESTA – IN PROVINCIA DI CASERTA UNO SCONTRO VERBALE TRA UNA DONNA E UN VIGILE URBANO FINISCE IN FARSA – LA SIGNORA SI AVVICINA ALL’UFFICIALE E INIZIA A URLARE "TOCCAMI A ME, TOCCAMI A ME" A MO’ DI SFIDA, PRIMA DI FINGERE UN MALDESTRO SVENIMENTO E GRIDARE AIUTO. AL VIGILE NON RESTA CHE RIDERE… - VIDEO