CALIFORNIA SHAKIN – LA TERRA TREMA ANCORA NEL “GOLDEN STATE”. STANOTTE REGISTRATA UNA SCOSSA DI MAGNITUDO 7.1: È LA PIÙ FORTE DEGLI ULTIMI 20 ANNI – IL SISMA È DURATO CIRCA 30 SECONDI E SI È VERIFICATO A UNA PROFONDITÀ DI SOLI 900 METRI – VIDEO: LA SCOSSA IN DIRETTA ALLO STADIO DEI DODGERS, NEGLI STUDI TELEVISIVI E NELLE CASE DEI VIP

USA, TERREMOTO DI MAGNITUDO 7.1 NEL SUD DELLA CALIFORNIA

terremoto in california 6 terremoto in california 5

(LaPresse/AFP) - Un terremoto di magnitudo 7,1 si è verificato nella California meridionale venerdì sera, intorno alle 20.19 ora locale (le 3 di notte in Italia). A segnarlo è l'Usgs Geophysical Institute. L'ultimo sisma segue quello di magnitudo 6,4 avvenuto il giorno prima nella stessa regione. L'Usgs ha riferito che la scossa di giovedì è stata un precursore del nuovo terremoto. Secondo i dati citati dalla 'Cnn', il terremoto della scorsa notte, però, è stato 11 volte più forte del precedente. Giovedì il sismologo Lucy Jones, del California Institute of Technology (Caltech), aveva affermato che "c'è all'incirca una possibilità su 20 che questo luogo subisca un terremoto ancora più potente nei prossimi giorni". Anzi, "non abbiamo ancora visto il più grande terremoto".

terremoto in california 7

Terremoto California più forte 20 anni

(ANSA) - La scossa di terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito venerdì sera (ora locale) la località di Ridgecrest, nel sud della California, a 240 km da Los Angeles, è stata la più forte mai registrata nello Stato negli ultimi 20 anni.

Secondo testimoni il sisma sarebbe durato circa 30 secondi e l'Istituto geofisico americano (Usgs) riporta che è stato avvertito anche in Messico. Non si registrano danni di rilievo.

TERREMOTO CALIFORNIA A 900 MT PROFONDITÀ

meme terremoto in california

(ANSA) - La scossa di terremoto che ha colpito il sud della California venerdì sera (alle 20:19 ora locale) è stata registrata ad una profondità di soli 900 metri. Lo rende noto l'Istituto geofisico americano (Usgs), che adesso riporta la magnitudo segnalata inizialmente di 7.1.

terremoto in california kaley cuoco e il terremoto in california 1 terremoto california 1 terremoto california 2 terremoto california 3 terremoto california 4 terremoto in california il cibo cade dagli scaffali di un walmart incendio a ridgcreast dopo il terremoto terremoto in california 8 kaley cuoco e il terremoto in california terremoto in california epicentro a ridgcreast