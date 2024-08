CALTA CRASH! “IL MESSAGGERO” E ALTRI TRE GIORNALI DEL GRUPPO CALTAGIRONE NON ESCONO IN EDICOLA PER UN GUASTO DI FASTWEB E SUL SITO INTERNET DEL QUOTIDIANO DI ROMA COMPARE UN ARTICOLO AL VETRIOLO CONTRO L’AZIENDA DI TELECOMUNICAZIONI: “L’AMMINISTRATORE DI FASTWEB, WALTER RENNA, RICORDA SEMPRE CHE LA SUA AZIENDA OFFRE IL COLLEGAMENTO PIÙ VELOCE IN ITALIA. PECCATO CHE..."

Estratto dell'articolo da www.ilmessaggero.it

il messaggero

Ci risiamo. L'inaffidabilità di Fastweb ha costretto il Messaggero e altri tre giornali del gruppo Caltagirone (il Mattino, il Corriere Adriatico, Il Quotidiano di Puglia) a non uscire in edicola e in versione digitale nell'edizione odierna. Mentre il Gazzettino è uscito in versione incompleta. Un grave danno per i nostri lettori, per l'azienda e per i giornalisti che ogni giorno garantiscono un’informazione capillare sui fatti italiani e del mondo. Alla base di questo disservizio indipendente dalla nostra volontà, esattamente come successo 50 giorni fa, c'è un guasto al sistema che Fastweb non è riuscita a risolvere con prontezza.

walter renna 6

Il blackout è cominciato ieri alle 23 e nella mattinata odierna non è stato ancora risolto. Il malfunzionamento condiziona oggi anche il lavoro della redazione web, impossibilitata ad aggiornare i lettori in tempo reale a causa del totale crash del sistema agenzie.

L’amministratore di Fastweb, Walter Renna, ricorda sempre che la sua azienda offre il collegamento più veloce che ci sia in Italia. Peccato che il suo gruppo non abbia neppure una rete adeguata di protezione e di backup, una negligenza che dimostra l'inaffidabilità del suo sistema.

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE

Non a caso il sito DownDetector ha raccolto non poche lamentele tra gli utenti di Fastweb, in relazione ai servizi offerti. Si parla di intelligenza artificiale e di algoritmi ad alta velocità, ma in Italia ancora si combatte con linee telefoniche e annessi sistemi inefficienti.

[…]Da inizio anno, tra l'altro, i clienti Fastweb sono tornati a fare i conti con aumenti in bolletta sulla linea fissa. Dal 1° gennaio in molti hanno visto l'importo salire tra 1 centesimo e ben 4,49 euro al mese.

Pochi mesi fa Fastweb è stata esclusa dall'appalto per il nuovo cloud della Pubblica amministrazione. Nell'assegnazione della gara per il polo strategico nazionale (Psn), alla compagnia è stato preferito l'altro consorzio partecipante, ossia Tim-Sogei-Cdp Equity e Leonardo, dato che il regolamento prevedeva la possibilità di subentrare replicando l'offerta economica dei concorrenti

walter renna 3

[…] Sta di fatto che la scelta è ricaduta su Tim. E l'incidente di ieri sera, l’ennesimo, prova quanto Fastweb non sia in grado di dare garanzie e di rispondere alle necessità degli utenti domestici e professionali. Nel caso specifico, ha vanificato il lavoro di quattro quotidiani. Ce ne scusiamo con i lettori.

francesco gaetano caltagirone francesco gaetano caltagirone e la figlia azzurra azzurra caltagirone walter renna 2 il messaggero walter renna 4 walter renna 1 walter renna 5 caltagirone