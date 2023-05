– AD OGGI, IN RUSSIA BASTA UN CHECK UP IN UNA CLINICA PRIVATA E FARE RICHIESTA ALL’ANAGRAFE PER IL CAMBIO DI GENERE, MENTRE IL GOVERNO RUSSO VORREBBE IMPORRE L’OBBLIGO DI OPERAZIONE E DI TERAPIE ORMONALI –

L’IMPENNATA DI UOMINI CHE SI REGISTRANO COME DONNE PER EVITARE DI ANDARE IN GUERRA

Estratto dell’articolo di Marco Ventura per “il Messaggero”

reclutamento soldati in russia

Se n'è accorto perfino il ministro della Giustizia, Konstantin Chuychenko, [...] I numeri erano sotto i suoi occhi, bastava leggerli. Nel 2018, solo trecento russi avevano chiesto di cambiare sesso, nel 2022 sono diventati 2700. E l'impennata risale a un mese dopo l'invasione russa dell'Ucraina[...]. Chuychenko ha fatto due più due e capito che molti dei transgender, in realtà, vogliono registrarsi come donne solo per non arruolarsi e non andare al fronte in Ucraina.

Russia gay activists protest

IL GIRO DI VITE

Perciò ha deciso un giro di vite legislativo, rafforzando le norme che invece oggi consentono a chiunque, in Russia, di cambiare sesso presentando un certificato medico, senza doversi sottoporre ad interventi chirurgici. Entro la prossima settimana la Duma è chiamata a esprimersi col voto sul nuovo testo e il 15 maggio potrebbe varare la legge per imporre la sala operatoria, oltre alle già previste terapie ormonali.

soldati russi

[...]Basta un check up in una clinica privata, al prezzo di 60mila rubli, circa 700 euro, per presentarsi all'anagrafe e fare richiesta di cambiare genere. [...] Il vero motivo che starebbe dietro l'iniziativa di governo e Parlamento sarebbe proprio la guerra: «Si fanno sempre più numerosi i casi di uomini che evitano in questo modo di farsi inviare in prima linea», dicono alla Duma. La comunista Nina Ostanina, che presiede la Commissione parlamentare sulla Famiglia, le Donne e i Minori, confida al "Daily Telegraph" che coloro che «non riescono a scappare in Georgia o in Kazakhstan, vanno in una clinica privata e ottengono le carte che vogliono».

soldati russi

Gettonatissimi sessuologi, psicologi e psichiatri, titolati a formulare diagnosi di "transessualismo". Ma presto il pezzo di carta non basterà più. Per questo "Coming out", il principale movimento Lgbt, raccomanda di sbrigarsi a cambiare sesso per evitare che la nuova legge lo renda impossibile o molto più complicato. Al lavoro anche il ministero della Sanità. Al momento, una volta ottenuta la diagnosi con annesso certificato di "transizione di genere" valido un anno, si possono modificare i documenti personali, dal certificato di nascita al passaporto, e intanto accedere alla Hrt, terapia di sostituzione ormonale. Infine, può farsi cancellare da qualsiasi lista per la coscrizione militare obbligatoria o la mobilitazione eccezionale. [...]