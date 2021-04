9 apr 2021 10:33

CAMERA(NA) CON (S)VISTA - RICORDARE ALLA CONTESSA PRIGIONIERA A PORTOFINO CHE ANCHE NEL DISSIMULARE IL VERO (O SMENTIRE) OCCORRE BUONA MEMORIA. A MILANO, INVECE, TUTTI RICORDANO IL FESTONE CHE DIEDE IL GIORNO DI SCADENZA DEL SUO COMPLEANNO: IL 15 MAGGIO DEL 2019. E SE LA MATEMATICA NON È UN'OPINIONE, LEI NEL GIORNO DELLA PUNTURA (FATALE) AL FATEBENEFRATELLI NON AVEVA COMPIUTO ANCORA GLI 80 ANNI, LIMITE MINIMO PER OTTENERE IL VACCINO. TUTTA COLPA DELL’ALGORITMO? O AL FATEBENEFRATELLI È STATA ALLESTITA DALLA NEO RESPONSABILE DEL WELFARE, DONNA LETIZIA MORATTI, UNA CORSIA PREFERENZIALE PER VIP? AH, SAPERLO...