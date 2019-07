CAMERE A LUCI ROSSE – IL PARLAMENTO INGLESE HA RESO NOTO CHE NON DIVULGHERÀ PIÙ I DATI SUI TENTATIVI DI ACCESSO AI SITI PORNO DALLA SUA RETE PER EVITARE GLI ATTACCHI HACKER - IN PASSATO IMBARAZZANTI STATISTICHE AVEVANO MESSO IN LUCE COME IN UN SOLO ANNO CI FOSSERO STATI OLTRE 200MILA TENTATIVI E OGGI I PARLAMENTARI CORRONO AI RIPARI: “MOTIVI DI SICUREZZA…”

DAGONEWS

parlamento gran bretagna 2

I dati sui tentativi di accesso ai siti porno dai computer del Parlamento inglese non saranno più resi pubblici per evitare potenziali attacchi hacker. Per anni le camere hanno regolarmente divulgato informazioni sui siti web visualizzati dalla sua rete.

I dettagli si sono spesso dimostrati imbarazzanti e hanno rivelato che ci sono stati oltre 200mila tentativi di entrare in siti a luci rosse bloccate in un anno. Le autorità hanno sempre sostenuto che la maggior parte dei tentativi di visualizzare materiale pornografico fosse in realtà involontario o frutto di qualche malware. Tuttavia, adesso le informazioni non verranno più rese pubbliche in quanto «potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza se dovessero rimanere accessibili al pubblico».

venerdi il giorno con meno traffico sui siti porno

Ma l'esperto di sicurezza Graham Cluley ha dichiarato al MailOnline: «In quale modo è un rischio per la sicurezza sapere che un gruppo di ragazzi bianchi (prevalentemente) di mezza età preferiscono cercare il porno in ufficio piuttosto che sul PC di casa (dove potrebbero vedere le loro mogli)?

camera gran bretagna

Gli hacker spesso indirizzano le loro attenzioni sui siti che sanno che probabilmente le loro vittime seguiranno più facilmente e non i siti porno. Spero solo che quei computer siano protetti da un antivirus aggiornato, che vengano regolarmente riparati e che i parlamentari non siano stupidi da lasciare in giro le loro password».

sesso siti porno

