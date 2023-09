27 set 2023 19:51

CAMICI BIANCHI A LUCI ROSSE - UNA DOTTORESSA NO-VAX HA TROVATO IL MODO PER FAR TORNARE LA FIDUCIA NELLA CATEGORIA: PUBBLICA SUI SOCIAL FOTO IN TOPLESS! LE DIDASCALIE, A TEMA COVID, SONO STRACULT: "E VEDIAMOLO STO VIRUS. E VEDIAMOLA QUESTA SPIKE. NE ABBIAMO DI TOPLESS IN SPIAGGIA?" - LA DENUNCIA DELL'ASSOCIAZIONE "NESSUNO TOCCHI IPPOCRATE", CHE GIA' IN PASSATO AVEVA SEGNALATO IL TRANS-DERMATOLOGO PLASTICO GIACOMO URTIS ALL'ORDINE DEI MEDICI...