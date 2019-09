UN CAMMELLO PER LE PALLE – IN UNO ZOO AMERICANA UNA DONNA HA DOVUTO MORDERE I TESTICOLI DI UN CAMMELLO PER CONVINCERLO AD ALZARSI DOPO CHE L’ANIMALE SI ERA SEDUTO SOPRA DI LEI – LA SIGNORA ERA ENTRATA NEL SUO RECINTO ALL’INSEGUIMENTO DEL SUO CAGNOLINO QUANDO…

DAGONEWS

Una donna è stata costretta a mordere i testicoli di un cammello per riuscire a convincerlo ad alzarsi dopo che l’animale si era seduto sopra di lei.

L'incidente è avvenuto allo zoo di Tiger Truck Stop, a ovest di Baton Rouge: la donna si è infilata nel recinto del cammello per inseguire il suo cagnolino sordo che aveva superato il filo spinato. Una volta lì dentro, mentre era all’inseguimento del suo cagnolino, l’animale si è sentito disturbato e si è seduto sopra la signora che è rimasta incastrata. Un peso non da poco visto che certi esemplari arrivano a pesare oltre 400 chili.

Disperata e non sapendo come riuscire a liberarsi la donna ha spalancato la bocca e ha morso i testicoli del cammello che, a quel punto, si è immediatamente alzato. La signora è stata portata in ospedale, mentre il proprietario del Tiger Truck Stop, ha dichiarato: «Il cammello non è mai stato aggressivo, non è mai uscito, non ha mai causato problemi». E in effetti come ha confermato anche il vice sceriffo il povero cammello ha semplicemente reagito a quell’intrusione nel suo spazio vitale.

