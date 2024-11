LA CAMORRA PRENDE IL VOLO – LA DDA DI NAPOLI HA ARRESTATO 12 PERSONE VICINE AL CLAN DI SECONDIGLIANO DELLA VANELLA GRASSI: AVEVANO MESSO IN PIEDI UN SISTEMA CRIMINALE PER INTRODURRE DROGA E CELLULARI NEL CARCERE DI SECONDIGLIANO ATTRAVERSO DRONI – UN BUSINESS MOLTO REDDITIZIO: QUATTRO-CINQUE VOLI AL GIORNO, OGNUNO DEI QUALI PAGATO 700 EURO – I DETENUTI SCUCIVANO FINO A 1.300 EURO PER AVERE UNO SMARTPHONE – IL PROCURATORE DI NAPOLI, NICOLA GRATTERI: “LA PRESENZA DEI CELLULARI IN CARCERE VANIFICA INDAGINI E ARRESTI...”

(ANSA) - Quattro-cinque voli al giorno, ognuno dei quali pagato 700 euro, almeno una volta a settimana: è lucroso il business per coloro che pilotano i droni "potenziati" con i quali droga e cellulari approdavano nel carcere napoletano di Secondigliano. Emerge dall'indagine della Polizia di Stato, dello Sco e del Sisco che oggi ha portato alla notifica di 12 misure cautelari, al sequestro di tre chilogrammi di droga e di una trentina di cellulari. A gestirlo era il clan di Secondigliano della Vanella Grassi.

Particolarmente efficace anche il meccanismo messo in piedi per riciclare i proventi della vendita della droga e dei cellulari, particolarmente ingenti se si considera che un micro cellulare in carcere i detenuti pagavano 300 euro per un micro cellulare che costa una ventina di euro e che ce ne volevano addirittura 1300 per uno smartphone. Il denaro confluiva su u conto corrente intestato a un prestanome e successivamente veniva monetizzato e consegnato alla famiglia malavitosa della Vanella Grassi.

(ANSA) - La presenza dei cellulari in carcere "vanifica le misure cautelari che vengono notificate e questa indagine è la dimostrazione che le Carceri non sono più costituiscono strutture di contenimento" così, in sostanza, non si riesce più "a evitare la reiterazione dei reati". E' l'allarme lanciato dalla coordinatrice della DDA di Napoli Rosa Volpe e dal procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che, con il capo della Squadra Mobile di Napoli Giovanni Leuci hanno preso parte a una conferenza stampa in procura alla quale erano presenti anche Marco Garofalo primo dirigente dello Sco di Roma e il vice questore Massimiliano Russo, dirigente Sisco Napoli.

Durante l'incontro con la stampa è stata illustrata un'operazione della Polizia di Stato e dello SCO che ha consentito di notificare 12 misure cautelari e sequestrare, complessivamente, tre chilogrammi di droga (tra marijuana, hashish e cocaina) e oltre trenta cellulari. A gestire il traffico era il clan Vanella Grassi di Secondigliano e i destinatari dei provvedimento erano già stati "colpiti" da misure cautelari emesse per fatti analoghi.

